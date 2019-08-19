Psikolojik tedavi gören şahıs belediye personelini 4 yerinden bıçakladı Elazığ’da psikolojik tedavi gördüğü ileri sürülen şahıs, belediye personelini 4 yerinden bıçakladı.

Elazığ’da psikolojik tedavi gördüğü ileri sürülen şahıs, belediye personelini 4 yerinden bıçakladı.

Olay, Çarşı Mahallesi Menderes Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen M.K. (39), belediye personeli İ.P. ile tartıştı. Tartışma sonrası M.K., bıçakla İ.P’yi 4 yerinden yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılırken, şüpheli M.K. ise olay yerine gelen polis ekipleri tarafından bir iş yerinde gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.