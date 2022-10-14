PSG'nin yıldızı için kodes yolu gözüktü!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden PSG'nin dünyaca ünlü yıldızı Neymar'ın başı dertte. Bugüne kadar yaptığı transferlerle adından çokça söz ettiren Brezilyalı futbolcu, bu kez hapse girme tehlikesiyle karşı karşıya... Takım içerisinde Kylian Mbappe ile anlaşmazlık yaşadığı iddia edilen Neymar'ın geçmişte Santos'tan Barcelona'ya transfer olduğu esnada yolsuzluk ve dolandırıcılık yapıldığı öne sürüldü. Brezilyalı DIS şirketi, Barcelona ve Neymar'ı şikayet etti.

Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain'de forma giyen Neymar, bu sezon saha içinde gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Takımıyla çıktığı 15 resmi maçta 11 gol - 9 asistlik bir istatistik ortaya koyan Neymar, 20 gole direkt etki ederek hayranlarını adeta büyülemişti. Ancak Brezilyalı yıldız saha içerisinde fırtına gibi eserken, saha dışında çok büyük bir problemle uğraşıyor.

Barcelona'dan 2017 yılında 222 milyon euro bonservis bedeliyle PSG'ye transfer olan Neymar'ın başı bu kez pek görüşmemiş bir sorunla dertte.

Brezilya'nın Santos ekibinden 2013 yılında Barcelona'ya transferiyle ses getiren Neymar, o dönem 88 milyon euro'ya yakın bir bedelle İspanya La Liga devine imza atmıştı.

Kulüpler bonservis bedelini daha düşük bir rakamla açıklamış ve konu, büyük tartışmaları beraberinde getirmişti. Dünyaca ünlü yıldız, o dönem için haklarının yüzde 40 sahibi olan DIS şirketi ile transferi nedeniyle davalık oldu.

AS'ın haberine göre; Neymar'ın Santos'ta geçirdiği süre boyunca haklarının yüzde 40'ına sahip olan Brezilyalı DIS şirketi, yıldız futbolcunun Santos'tan Barcelona'ya transferinde yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle şikayetçi oldu.

Barcelona, Temmuz 2013'te Santos'tan Neymar'ı transfer ettiğini duyurmuş ve bonservis bedelini 88 milyon euro olarak belirtmişti. Ancak DIS şirketinin gerçekleştirilen anlaşmada daha yüksek paraların yer aldığına ve bu nedenle hak kaybına uğradığına inandığı ifade edildi.

DIS, Neymar'ı, Santos'un yöneticilerini ve Barcelona'nın eski başkanları Sandro Rosell ve Josep Maria Bartomeu'yu 'yolsuzluk ve dolandırıcılık' iddiasıyla mahkemeye verdi. Şirket yetkilileri ve avukatları düzenlediği basın toplantısında adalete sonuna kadar güvendiklerini açıkladı.

5 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Davacı şirket; yöneticiler için altı yıl hapis ve 195 milyon euro'ya kadar ceza talep ederken, Neymar için 5 yıl hapis cezası istiyor.