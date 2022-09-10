  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor PSG'nin hocası İcardi hakkında bakın ne dedi!
Spor

PSG'nin hocası İcardi hakkında bakın ne dedi!

Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılılar, PSG'den Mauro Icardi'yi kadrosuna katmıştı. Fransız ekibinin hocası Christophe Galtier, Arjantinli yıldızın geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-09-10 12:00:00 -
PSG'nin hocası İcardi hakkında bakın ne dedi!

Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılılar, PSG'den Mauro Icardi'yi kadrosuna katmıştı. Fransız ekibinin hocası Christophe Galtier, Arjantinli yıldızın geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

PSG teknik direktörü Christophe Galtier, Galatasaray'a kiralık gönderilen Mauro Icardi'yle ilgili konuştu.

Bu sezon kadrolarında yer alması muhtemel olmayan isimlerin oynayacakları kulüp bulmalarının çok önemli olduğunu belirten Fransız hoca şu ifadeleri kullandı:

PSG’nin hocası Galtier Galatasaray’ın transferi Mauro Icardi hakkında konuştu! Gelecek sezon...
"Icardi, Türkiye'de transferin bitmesine kısa süre kala oraya gitti. Bu sezonki taktiğimize uymayan oyuncularımın kendilerine kulüp bulmaları önemli. Birçoğu kiralık, muhtemelen gelecek sezon geri dönecekler"

Arjantinli golcü Mauro Icardi, PSG'de bu sezon sadece Fransa Süper Kupası'nda kadroya girdi ancak süre almadı.

MAURO ICARDI KİMDİR?
Tam adıyla Mauro Emanuel Icardi Rivero, 19 Şubat 1993 tarihinde Arjantin'in Rosario kentinde doğdu. 29 yaşındaki ve 1,81 cm boyundaki futbolcu 2014 yılında Wanda Nara ile evlendi.

 

 

 

 

Lucescu'dan büyük küstahlık!
Lucescu'dan büyük küstahlık!

Spor

Lucescu'dan büyük küstahlık!

Tahıl koridoru anlaşması: ABD'den tahıl anlaşmasına ilişkin açıklama geldi
Tahıl koridoru anlaşması: ABD'den tahıl anlaşmasına ilişkin açıklama geldi

Dünya

Tahıl koridoru anlaşması: ABD'den tahıl anlaşmasına ilişkin açıklama geldi

Elon Musk davasını zora sokacak: Twitter'dan 7 milyon dolarlık sus payı
Elon Musk davasını zora sokacak: Twitter'dan 7 milyon dolarlık sus payı

Aktüel

Elon Musk davasını zora sokacak: Twitter'dan 7 milyon dolarlık sus payı

Batshuayi'nin attığı gol bakın neye sebep oldu!
Batshuayi'nin attığı gol bakın neye sebep oldu!

Spor

Batshuayi'nin attığı gol bakın neye sebep oldu!

İsviçre Türkiye'yi tercih etti! Üretimine başlandı! Teslim tarihi 2023
İsviçre Türkiye'yi tercih etti! Üretimine başlandı! Teslim tarihi 2023

Ekonomi

İsviçre Türkiye'yi tercih etti! Üretimine başlandı! Teslim tarihi 2023

Balcan tava (Malatya Yeşilyurt tava) tarifi nedir? Malatya patlıcan tava tarifi nasıl yapılır, Gerekli malzemeler neler?
Balcan tava (Malatya Yeşilyurt tava) tarifi nedir? Malatya patlıcan tava tarifi nasıl yapılır, Gerekli malzemeler neler?

Kadın - Aile

Balcan tava (Malatya Yeşilyurt tava) tarifi nedir? Malatya patlıcan tava tarifi nasıl yapılır, Gerekli malzemeler neler?

İslam Memiş ‘şüphe uyandırıyor’ diyerek uyardı: Gram altın ve dolar tahmini yaptı! 20 gün sonra...
İslam Memiş ‘şüphe uyandırıyor’ diyerek uyardı: Gram altın ve dolar tahmini yaptı! 20 gün sonra...

Ekonomi

İslam Memiş ‘şüphe uyandırıyor’ diyerek uyardı: Gram altın ve dolar tahmini yaptı! 20 gün sonra...

Kesinlikle uzak durun! Saç dökülmesini hızlandırıyor, kelliğe neden oluyor, saç derisini tahriş ediyor
Kesinlikle uzak durun! Saç dökülmesini hızlandırıyor, kelliğe neden oluyor, saç derisini tahriş ediyor

Kadın - Aile

Kesinlikle uzak durun! Saç dökülmesini hızlandırıyor, kelliğe neden oluyor, saç derisini tahriş ediyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23