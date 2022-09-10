PSG'nin hocası İcardi hakkında bakın ne dedi!
Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılılar, PSG'den Mauro Icardi'yi kadrosuna katmıştı. Fransız ekibinin hocası Christophe Galtier, Arjantinli yıldızın geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılılar, PSG'den Mauro Icardi'yi kadrosuna katmıştı. Fransız ekibinin hocası Christophe Galtier, Arjantinli yıldızın geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
PSG teknik direktörü Christophe Galtier, Galatasaray'a kiralık gönderilen Mauro Icardi'yle ilgili konuştu.
Bu sezon kadrolarında yer alması muhtemel olmayan isimlerin oynayacakları kulüp bulmalarının çok önemli olduğunu belirten Fransız hoca şu ifadeleri kullandı:
PSG’nin hocası Galtier Galatasaray’ın transferi Mauro Icardi hakkında konuştu! Gelecek sezon...
"Icardi, Türkiye'de transferin bitmesine kısa süre kala oraya gitti. Bu sezonki taktiğimize uymayan oyuncularımın kendilerine kulüp bulmaları önemli. Birçoğu kiralık, muhtemelen gelecek sezon geri dönecekler"
Arjantinli golcü Mauro Icardi, PSG'de bu sezon sadece Fransa Süper Kupası'nda kadroya girdi ancak süre almadı.
MAURO ICARDI KİMDİR?
Tam adıyla Mauro Emanuel Icardi Rivero, 19 Şubat 1993 tarihinde Arjantin'in Rosario kentinde doğdu. 29 yaşındaki ve 1,81 cm boyundaki futbolcu 2014 yılında Wanda Nara ile evlendi.
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