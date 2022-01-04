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Spor PSG'nin file bekçisi koronavirüse yakalandı
Spor

PSG'nin file bekçisi koronavirüse yakalandı

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain'in (PSG) İtalyan kalecisi Gianluigi Donnarumma'nın koronavirüse yakalandığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-04 21:13:00 -
PSG'nin file bekçisi koronavirüse yakalandı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İtalya Milli Takımı'nın kalesini de koruyan 22 yaşındaki futbolcunun izolasyon süreci başladı.

İtalya formasıyla 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazanan ve turnuvanın en iyi oyuncusu seçilen Donnarumma, France Football dergisi tarafından verilen 2020-21 sezonunun en iyi kalecisi ödülüne de layık görülmüştü.

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