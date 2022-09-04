PSG'li Icardi adım adım Süper Lig'e

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Mauro Icardi’yi renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

Salı ya da Çarşamba günü İstanbul'a gelecek

TRT Spor'un haberine göre, Galatasaray, Mauro Icardi'nin transferi için PSG ile büyük ölçüde anlaştı. Arjantinli futbolcunun Salı veya Çarşamba günü İstanbul'da olması bekleniyor.

Paris Saint Germain’e 50 milyon Euro bedel ile transfer olan Mauro Icardi, geçen sezon 30 resmi maçta forma giymiş ve 5 gol kaydetmişti.