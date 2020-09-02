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Spor PSG'li 3 futbolcuda koronavirüs tespit edildi
Spor

PSG'li 3 futbolcuda koronavirüs tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-09-02 16:12:35 -
PSG'li 3 futbolcuda koronavirüs tespit edildi

ANKARA (AA) - Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen 3 futbolcu yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 3 futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve bu isimler için sağlık protokollerine uygun şekilde önlem alındığı belirtildi.

Futbolcular ve teknik ekibe yapılan Kovid-19 testlerinin gelecek günlerde devam edeceği kaydedildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih ile karşılaşan PSG'nin, Ligue 1'de Lens ile 29 Ağustos'ta oynayacağı ilk hafta maçı yeni sezona hazırlanabilmesi için 10 Eylül'e ertelenmişti.


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