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Spor PSG'li 3 futbolcuda daha Kovid-19 tespit edildi
Spor

PSG'li 3 futbolcuda daha Kovid-19 tespit edildi

Paris Saint-Germain'de yeni tip koronavirüs bulaşan futbolcu sayısı oldu 6 oldu

Yeniakit Publisher
2020-09-04 00:03:44 -
PSG'li 3 futbolcuda daha Kovid-19 tespit edildi

PARİS (AA) - Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen 3 futbolcu daha yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 3 futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve bu isimler için sağlık protokollerine uygun şekilde önlem alındığı belirtildi.

PSG, iki gün önce 3 futbolcuda Kovid-19 tespit edildiğini açıklamıştı. Böylece kulüpte virüs bulaşan futbolcu sayısı 6 oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih ile karşılaşan PSG'nin, Ligue 1'de Lens ile 29 Ağustos'ta oynayacağı ilk hafta maçı yeni sezona hazırlanabilmesi için 10 Eylül'e ertelenmişti.

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