PSG'de taşlar yerinden oynayacak! Neymar satış listesinde mi?

Şampiyonlar Ligi'nden elenen PSG'de başkan Nasser Al-Khelaifi'nin Avrupa'daki performanstan ötürü oldukça kızgın olduğu ve sezon sonunda Neymar'ı satışa çıkarabileceği iddia edildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Paris Saint-Germain, Real Madrid'e 3-1 yenilerek turnuvaya veda etti.

İspanyol basınında çıkan haberlerde, PSG başkanı Nasser Al-Khelaifi'nin Real Madrid yenilgisinin ardından sabrının oldukça taştığı öne sürüldü.

Neymar, Real Madrid ile oynanan ilk maçta sadece 20 dakika sahada kalabildi. Rövanşta 90 dakika görev yapan Brezilyalı yıldızın performansı büyük eleştiri topladı.

İspanyol gazetesi Sport'un Fransız gazeteci Romain Molina'dan aktardığı haberde, Bernabeu deplasmanındaki yenilgiye sinirlenen Nasser Al-Khelaifi'nin takımda köklü değişiklikler yapmak istediği ve Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra bu işe bizzat kendisinin el atacağı belirtildi.

Paris Saint-Germain, Neymar'ı satıyor mu?

İddiaya göre Katarlı iş insanı Al-Khelaifi, Neymar'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki genel performansından memnun değil.

Öte yandan Katarlı patronun Neymar'ın gece hayatından rahatsız olduğu belirtildi. Ayrıca Nasser Al-Khelaifi'nin Neymar'ın aynı zamanda menajerliğini yapan babasıyla arasındaki ilişkilerin iyi olmaması nedeniyle oyuncuyu göndermeye sıcak baktığı yazıldı.

Haberde PSG taraftarının Neymar'a olan tepkisine de dikkat çekildi.

Neymar, PSG kariyerinde ne yaptı?

Paris Saint-Germain, yıldız futbolcunun 222 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödeyerek rekor transfer ücreti ile kadrosuna katmıştı.

Barcelona ile 2014-15 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan Neymar, Fransız kulübüyle henüz Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sevincini yaşayamadı.

PSG, Neymar'ın forma giydiği beş sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir kez final oynarken kupayı Bayern Münih'e kaptırmıştı. PSG bu süreçte bir kez de yarı final oynadı.

Bu sezon sakatlıklardan dolayı 22 maç kaçıran Neymar, Ligue 1'de sadece 13 maçta forma giyerek 4 gol ve 3 asistlik performans gösterdi. Şampiyonlar Ligi'nde ise 6 maçta görev alan Brezilyalı yıldız sadece 2 asist yapabildi. Neymar bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni gol atamadan kapattı.

Neymar, PSG formasıyla 5 sezonda 135 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 91 gol ve 49 asistlik performans gösterdi.