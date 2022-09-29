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Spor PSG'de Mbappe-Neymar kavgası
Spor

PSG'de Mbappe-Neymar kavgası

Paris Saint Germain'in yıldızı Kylian Mbappe, saha içinde rahat hareket edemediği için Neymar'ı yanında istemiyor.

Yeniakit Publisher
2022-09-29 23:56:00 -
PSG'de Mbappe-Neymar kavgası

Fransa Ligue 1'de yoluna namağlup devam eden Paris Saint Germain'de Kylian Mbappe, Neymar ve Lionel Messi'nin saha içindeki pozisyonlarından dolayı rahatsız.

L'Equipe'te yer alan haberde, Kylian Mbappe'nin Neymar ve Lionel Messi'nin kanatlarda oynamasına bağlı olarak kendisinin forvete geçmesinden dolayı rahat hareket edemediği ve bu durumdan rahatsızlık duyduğu belirtildi.

Haberde, Mbappe'nin yaz transfer döneminde Robert Lewandowski ya da Marcus Rashford gibi bir forvetin transfer edilmesini beklediğini ancak transferlerin gerçekleşmemesinin ardından hayal kırıklığına uğradığı aktarıldı. Ek olarak genç oyuncunun Neymar'ın satışına da karşı çıkmadığı kaydedildi.

"Benden farklı bir rolde olmam isteniyor"

UEFA Uluslar Ligi'nde Avusturya'ya karşı oynanan ve 2-0 kazanılan maçın ardından açıklamalarda bulunan Kylian Mbappe, "Milli takımda daha fazla alana ve özgürlüğe sahibim. Paris'te ise bu tamamen farklı. Benden daha farklı bir rolde olmam isteniyor." açıklamasında bulunmuştu.

Sezon başında Paris Saint Germain'le sözleşme yenileyen Kylian Mbappe, süre aldığı 9 karşılaşmada 10 gol kaydetti.

Hafta sonu Fransa Ligue 1'de Nice'le karşılaşacak Paris Saint Germain, Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü Benfica'ya konuk olacak.

NTV Spor

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