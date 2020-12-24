PSG Strasbourg'u gol yağmuruna tuttu
Paris Saint-Germain (PSG), Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 17. haftasında evinde Strasbourg'u 4-0 yendi.
Ligue 1'in 17. haftasında PSG, Strasbourg'u konuk etti.
PSG'nin gollerine 18. dakikada Pembele, 79. dakikada Kylian Mbappe, 88. dakikada Gueye ve 90+1. dakikada Kean imza attı.
Karşılaşmadan 4-0'lık galibiyetle ayrılan PSG, puanını 35'e yükseltti ve 3. sırada kaldı. Strasbourg ise 14 puanla 17. sırada kaldı.
PSG'nin Brezilyalı yıldız futbolcusu Neymar, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.