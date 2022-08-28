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Spor PSG-Monaco maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Spor

PSG-Monaco maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fransa Ligue 1'in 4.haftasında PSG ile Monaco karşı karşıya gelecek. Peki, PSG Monaco maçını hangi kanal veriyor? PSG Monaco maçı CANLI İZLE

Yeniakit Publisher
2022-08-28 11:41:00 -
PSG-Monaco maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fransa Ligue 1'de heyecan 4.hfta maçlarıyla devam ediyor. Futbolseverler ise PSG Monaco maçının ne zaman saat kaçta başlayacağını araştırmaya başladı.

PSG-Monaco maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

PSG ile Monaco 28 Ağustos Pazar akşamı TSİ 21.45'te karşı karşıya gelecek. Parc des Princes'te oynanacak maçı beIN Sports 4'ten naklen yayımlanacak.

PSG Monaco muhtemel 11’ler:

PGS: Donnarumma, Ramos, Marquinhos, Kimpembe, Hakimi, Vitinha, Verratti, Mendes, Messi, Neymar, Mbappé

Monaco: Nubel, Sarr, Disasi, Badiashile, Henrique, Diatta, Matazo, Jean Lucas, Minamino, Embolo, Ben Yedder

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