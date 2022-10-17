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Spor PSG, Marsilya'yı Neymar'la devirdi
Spor

PSG, Marsilya'yı Neymar'la devirdi

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Paris Saint-Germain (PSG), konuk ettiği Olimpik Marsilya'yı 1-0'lık skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2022-10-17 03:35:00 -
PSG, Marsilya'yı Neymar'la devirdi

Parc des Princes Stadı'nda oynanan 11. hafta mücadelesini PSG, 45+2. dakikada Brezilyalı yıldızı Neymar'ın golüyle 1-0 kazandı.

Olimpik Marsilya'da milli futbolcu Cengiz Ünder, 71. dakikada Amine Harit'in yerine oyuna dahil oldu. Samuel Gigot ise 72. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek konuk ekibi 10 kişi bıraktı.

Puanını 29'a çıkaran PSG, liderliğini sürdürürken, 23 puanda kalan Olimpik Marsilya ise dördüncü sırada yer aldı.

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