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Spor PSG-Marsilya maçı saat kaçta ne zaman CANLI İZLE?
Spor

PSG-Marsilya maçı saat kaçta ne zaman CANLI İZLE?

Fransa Ligue 1'in 11.haftasında PSG sahasında Marsilya'yı konuk edecek. Futbolseverler ise PSG ile Marsilya arasındaki maçın ne zaman oynanacağı araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-16 14:49:00 -
PSG-Marsilya maçı saat kaçta ne zaman CANLI İZLE?

Fransa Ligue 1'in 11.haftasında PSG sahasında Marsilya'yı konuk edecek. Peki, maç saat kaçta?

PSG-Marsilya maçı saat kaçta ne zaman CANLI İZLE?

PSG ile Marsilya karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma bu akşam TSİ 21.45'te başlayacak. Mücadele beIN Sports 4'ten naklen yayımlanacak.

PSG: Donnarumma; Mukiele, Marquinhos, Pereira; Hakimi, Verratti, Vitinha, Bernat; Messi, Mbappe, Neymar

MARSİLYA: Lopez; Mbemba, Balerdi, Gigot; Clauss, Guendouzi, Rongier, Tavares; Payet, Harit; Sanchez

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