PSG maçı öncesi Burak Yılmaz şoku!

Fransız ekibi Lille'de forma giyen milli futbolcumuz Burak Yılmaz takımının bu akşam lider PSG ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.

Son şampiyon Lille bu sezon istediği sonuçları alamazken, ligde 11. sırada yer alıyor. Kırmızı beyazlılar ligin 23. haftasında lider Paris Saint-Germain'i konuk edecekleri karşılaşmayı yeni bir başlangıç için dönüm noktası olarak görüyor. Ancak PSG ile oynanacak maçta geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan milli futbolcumuz Burak Yılmaz forma giyemeyecek.

Hocasıyla gerilim yaşamıştı

36 yaşındaki golcü Lille'in açıklanan PSG kadrosunda yer almadı. Bu durum Burak Yılmaz'ın geçtiğimiz hafta hocası Jocelyn Gourvennec ile yaşadığı gerilimi akıllara getirdi.

Doğrudan soyunma odasına gitti

Ligin 22. haftasında Lille'nin Brest'e 2-0 yenildiği karşılaşmaya ilk 11'de başlayan tecrübeli futbolcu 76. dakikada oyundan alınmasına tepki göstererek hocası Gourvennec ile gerilim yaşamış ve doğrudan soyunma odasına gitmişti.

Fransa'nın ünlü medya kuruluşu Lequipe, golcü futbolcunun Brest maçında yaşadığı öfke patlamasına değinirken, Burak Yılmaz'ın bir kasık sakatlığı yaşadığına yer verdi.

Milli futbolcunun yerine PSG karşısında, Lille'in devre arası transferi olan Ben Arfa'nın 11'de başlaması bekleniyor. 34 yaşındaki futbolcu Brest maçında oyundan alınan Burak Yılmaz'ın yerine sahaya girmiş ve ilk kez Lille formasını giymişti.

27 maçta 6 gol, 5 asist

Bu sezon Lille formasıyla 27 maçta sahaya çıkan tecrübeli futbolcu 6 gol atıp, 5 de asist yaptı. Burak Yılmaz Fransız ekibinde şampiyonluğa büyük katkı yaptığı geçen sezon ise 34 maçta 18 gol ve 6 asistle oynamıştı.