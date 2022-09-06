PSG-Juventus maçı ne zaman saat kaçta? PSG Juventus canlı izle
Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında PSG ile Juventus karşı karşıya gelecek. Futbloseverler ise maçın ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, PSG-Juventus maçı hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi'nde grup heyecanı başlıyor. Peki, H Grubu'nda oynanacak PSG-Juventus maçı ne zaman başlayacak?
PSG-Juventus maçı ne zaman saat kaçta? PSG Juventus canlı izle
PSG-Juventus maçı 6 Eylül Salı akşamı oynanacak. TSİ 22.00'de başlayacak maçı Exxen ve CBC Sport’tan naklen yayımlanacak.
PSG-Juventus muhtemel 11’ler
PSG: Donnarumma; Ramos, Marquinhos, Kimpembe; Hakimi, Vitinha, Verratti, Mende; Messi; Neymar, Mbappé.
Juventus: Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Rabiot, Paredes, Miretti, Kostic; Vlahovic, Milik.