Provokatörlerin açtığı pankartlar orta yerde dururken Uğur Dündar'ın yorumu: 'Hiçbir siyasal tavrı bulunmayan protestolar'

Önceki gün KRT canlı yayınına Boğaziçi Üniversitesi'nden bağlanan Barış Yarkadaş, Prof. Dr. Melih Bulu'nun bir yakınına şunları söylediğini öne sürmüştü:

'Kılıçdaroğlu istifa etti mi?'

"Ben görevimin başındayım. Çalışıyorum, çalışmaya da devam edeceğim. Ben bir bürokratım. Beni buraya Cumhurbaşkanı atadı. Görevimin başındayım. Sayın Kılıçdaroğlu da atandı. Kılıçdaroğlu'nun da istifası istendi. O istifa etti mi?"

Stüdyodaki herkes şaşkına dönmüştü

Prof. Bulu'nun bu açıklamasının aktarıldığı yayında Uğur Dündar'ın da aralarında olduğu stüdyodaki herkes şaşkına dönmüş, moderatör Gürkan Hacır da Barış Yarkadaş'ın sözlerini kesmeye çalışmıştı. Ancak Yarkadaş, Hacır'ı duymamazlıktan gelerek Prof. Bulu'ya ilişkin sözlerini sonladırmamıştı.

CHP ve kaset operasyonu

Sözcü yazarı Uğur Dündar, 'Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz' başlıklı köşe yazısında, KRT yayınında yaşananları gündeme getirdi. Prof. Bulu'nun 'Kılıçdaroğlu istifa etti mi?' sorusunu da değerlendiren Dündar, çirkin bir kaset operasyonuyla başkanlık koltuğuna oturan CHP Genel Başkanı'nı şu sözlerle övdü: "Programda söyledim ama bir kez daha belirteyim. Kılıçdaroğlu'nun siyaset yapma şeklini eleştirebilirsiniz ama bürokratlık öyküsü; liyakatin, dürüstlük ve çalışkanlığın doruğa çıkmasıdır."

'Hiçbir siyasal tavır bulunmayan protestolar'

Uğur Dündar, Boğaziçi provokatörlerinin; 'Ülkeyi AK Parti'den temizleyeceğiz', 'AKP'li Rektör istemiyoruz' şeklindeki pankartları orta yerde dururken, "Türkiye'nin en zeki, en çalışkan, en seçkin öğrencileri Anayasal haklarını kullanarak başlattıkları ve özünde hiçbir siyasal tavır bulunmayan protestolarla da bir bakıma 'Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz' mesajını veriyorlar." dedi.