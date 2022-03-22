Provokatörlere de dayakçı polislere de gereği yapılmalı

HABER MERKEZİ

Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Kuytul ve mensupları, adam kaçırma, zorla senet imzalatma gibi adi suçlardan cezaevindeki 8 tutuklu şahıs için önceki gün Adana’da izinsiz gösteri düzenledi. Kadınların da katıldığı eylem, polisin bütün uyarılarına rağmen devam etti. Göstericilerin yer yer polise saldırdığı eylemde güvenlik kuvvetlerinin sert karşılık vermesiyle istenmeyen görüntüler oluştu. Kuytul’un provokasyonuyla yaşanan hadiseyi kontrol altına almak isteyen güvenlik kuvvetlerinin aşırıya kaçan müdahalesi ise tepki çekti. Eylem illegal de olsa, polisin şiddet sergilemesi ve başörtülülere copla vurmasının kabul edilebilir bir müdahale biçimi olmadığı ifade edildi.

Gözaltına al niye copluyorsun!

Hadiseye ilişkin Akit’e konuşan Özgür Der Başkanı Rıdvan Kaya, şunları dile getrdi: “Eski Türkiye’de yaşanan işkence hadiseleri AK Parti döneminde son buldu. Alpaslan Kuytul’un talepleri, ne yapıp ne ettikleri hepsi tartışılabilir. Ama ortada bir görüntü var. Birileri bir şey talep ediyor ve devletin yapması gereken bir şey var. Eğer bu işlem yasal bir şey ise izin verilmeli. Yasal değilse izin verilmeyip ölçülü müdahale edilmeli. Toplananlara uygun şekilde ‘dağılın’ denildiğinde suç alanına giriyorlarsa gözaltına alınırlar. Copla, tekmeyle, hele kadınlara bu şekilde müdahalede bulunmak tasvip edilemez” dedi.

Açığa alınıp cezalandırılmalılar

Adana Valiliği’nin açıklamasında 37 polisin zarar gördüğü, 2 kişinin orantısız güç kullandığı ifade ediliyor. Yapmayın etmeyin oradaki görüntülerde sadece 2 polis mi orantısız güç uyguluyor? Kuytul’dan hoşlansın ya da hoşlanmasın, bu olaylara bakan herkes vicdanen üzüntü duyar. Türkiye ‘işkenceye sıfır tolerans’ uygulamalarıyla geldi bugüne. Geçmiş dönemlerde gözaltına alınan herkese işkence uygulanırdı. AK Parti döneminde bu konuda ciddi adımlar atıldı, işkencehanelerde bile işkence bitirildi. Ama şimdi sokakta bu tür görüntülerin yaşanması olacak gibi değil. Burada konu Kuytul üzerinden değil, devletin hukuk devleti olma vasfıyla bağdaşmayan görüntüler üzerinden tartışılmalı ve gereği yapılmalıdır. Sert müdahalede bulunanların açığa alınması ve cezalandırılması gerekiyor.”

Zillet İttifakının oyunu olabilir

Gazeteci Yazar Mehmet Fırat da, şu değerlendirmede bulundu: “AK Parti hükümeti, Müslümanlardan destek alan bir hükümettir. Erdoğan da ufkundan dolayı hepimizin desteklediği bir lider. Dolayısıyla Erdoğan’a yönelik provokasyonlar son zamanlarda hız kazandı. Furkan Hareketi lideri Kuytul da şaibeli bir kişilik. FETÖ’yü ve PKK’yı övmesi, onların kanallarına çıkması herkesin malumu. Bunlar Adana, Gaziantep, Bursa gibi güçlü oldukları yerlerde, camilerde veya başörtülü hanımları kullanarak, dindar insanları kışkırtacak bir operasyon çekmeye çalışıyorlar. Devletle milleti karşı karşıya getirerek provokasyonlar yaparak mevcut hükümeti yıpratma gayretindeler. Emniyet içerisindeki şer yapılanmalar da buna çanak tutuyor. Aynı Gezi’deki gibi bir operasyonla karşı karşıyayız. FETÖ’cü polisler nasıl Gezi’deki olayları kışkırttıysa benzer bir hadise de Adana’da yaşanıyor. Ben bunları, 6+1 ittifakının bir parçası, sahadaki yüzleri olarak görüyorum. Hadiseye baktığımızda yüzlerce polis olaya müdahale etmiş, içlerinden sadece bir iki tanesi o fevri işi yapıyor. Dolayısıyla bu adamlar kim, kimlerin referansıyla gelmiş, bunların tespit edilmesi lazım.”