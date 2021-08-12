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Gündem Provokatörler devrede! Emniyet görüntüleri yayınladı
Gündem

Provokatörler devrede! Emniyet görüntüleri yayınladı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada dolaşan ve dün Altındağ'da yaşanan olaylara ait olduğu iddia edilen görüntülere ilişkin bir açıklama yaptı. Emniyet, görüntülerin başka bir ülkede meydana gelen olaya ait olduğunu ve paylaşım yapanlar hakkında işlem yapılacağını belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-08-12 05:55:00 -

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada dolaşan ve dün Altındağ'da yaşanan olaylara ait olduğu iddia edilen görüntülerle ilgili görüntü paylaşarak, açıklama yayınladı. Söz konusu görüntülerin de paylaşılarak yapılan açıklamada, iddia edilen görüntünün başka bir ülkede meydana geldiği vurgulanarak, "Provakatif maksatlı paylaşım ve görüntü yayınlayanlarla ilgili adli işlemler başlatılmıştır" denildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bazı sosyal medya hesaplarında ilimizde meydana geldiği iddia edilen gerçek dışı görüntüler paylaşılmaktadır. Aşağıda yer alan ve Ankara Altındağ ilçesinde meydana geldiği iddia edilen görüntü 2021 yılında başka bir ülkede meydana gelen olaya aittir. Ayrıca, ilimizde kundaklama sonucu araç ya da bina yangını meydana gelmemiş olup bu tür provakatif maksatlı paylaşım ve görüntü yayınlayanlarla ilgili adli işlemler başlatılmıştır.

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