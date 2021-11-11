Provokatör Yunanistan Ege’de ‘bela’ arıyor

Çınar Demir Ankara

Yunanistan, Ege’de karasularını nihai olarak 12 mile çıkarmaya hazırlanırken, bunun gerçekleşmesi durumunda Türkiye’nin Ege’de kayık yüzdürmesi de imkânsız hale gelecek. Yıllardır tüm politikasını karasularını 12 mile çıkarmak üzerine kuran ancak Türkiye’nin savaş sebebi sayacağı açıklamalarıyla köşesine dönen küstahlar, bu amaç için ülkelerini AB ve ABD’ye peşkeş çekmeyi bile göze alarak askeri ve savunma işbirliği anlaşmalarını peş peşe imzaladı. İsrail ile yaptığı savunma işbirliği de bu amaca yönelik.

Yaycı: 6 mil bile çok

Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi / Mavi Vatan DEGS Başkanı E. Tümamiral Cihat Yaycı, Ege’de şu anda 6 mil olan deniz karasuları sınırının bile çok olduğunu 3 mile düşürülmesi gerektiğini söyledi. Yaycı, “Ege Denizindeki statü Lozan Anlaşması ile belirlenmiş ve 3 mil karasuları esas alınmıştır. Türkiye acilen Yunanistan’a karasuları sınırının 3 mil olduğu Lozan Statüsüne dönülmesi ve hukuka saygı çağrısında bulunmalı” dedi.

12 milin ne tarihi temeli ne uygulanma şansı var

Uluslararası hukuka göre, bir devletin karasularını bir başka devletin açık denizle irtibatını kesmeyecek şekilde belirlemesi şart. Bu hususa, 1958 Tarihli Karasuları ve Bitişik Bölge Sözleşmesi’nin 4 üncü maddesinde yer veriliyor. Maddenin 5 inci fıkrasında, karasularının bir devlet tarafından, diğer bir devletin karasularını açık denizden tecrit edecek şekilde uygulanamayacağına vurgu yapılıyor. Yunan karasularının 12 mile çıkarılması, 12 mil kuralının Yunan adalarına uygulanması durumunda Türkiye kara sahanlığı üzerindeki bütün haklarını kaybediyor. Yunanistan’ın Ege üzerindeki iddiaları, tarihi açıdan da boş. Ege’ye 14. yüzyıldan, 19. yüzyıla kadar Osmanlı hakim. Buna karşılık antik çağlarda Yunanlıların Ege adalarında kurmuş olduğu bazı sömürgeler hariç, Yunanlılar tarihin hiçbir döneminde Ege’ye hakim olmadılar.