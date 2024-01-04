  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Filistin'e destek yürüyüşünden dönen adamın ağzını burnunu dağıtmıştı! O alçaklara okkalı ders! İşte şimdi tam rezil kepaze olacaklar

Yeniden Refah Partisi'den AK Parti bombası

Atatürk şovmenleri ‘duygusal’a bağladı: Hem maça çikma hem parayı kasaya indir!

Türkiye’den bomba “Rusya” hamlesi! Tamamını satın aldı! Artık rakibi yok

Fatih Terim kulaklarına inanamayacak! Böylesi ne duyuldu ne görüldü! Daha karpuz kesecektik

Havalimanında skandal anlar! 'Ben Bakanın akrabasıyım! Senin sülaleni bitireceğim'

O isme “üç buçuk” attıran gelişme! Bu nasıl bir kepazelik böyle! Tüh sizin suratınıza

Ahmet Davutoğlu ve Temel Karamollaoğlu’ndan skandal tavır! Bu nasıl bir rezalettir Allah aşkına! Sizde hiç utanma yok mu yahu

Kelime-i Tevhid'i görünce birden kırmızı görmüş boğaya döndüler! Milli Eğitim ve Diyanet’le ilgili şok itiraf da peşi sıra geldi

Erdoğan'dan Ankara ve İstanbul adayı açıklaması! Tarih verdi
Gündem Provokatör Ege Akersoy'un avukatından Tevhid sancağına 'terör örgütü' bayrağı hakareti!
Gündem

Provokatör Ege Akersoy'un avukatından Tevhid sancağına 'terör örgütü' bayrağı hakareti!

Yeniakit Publisher
2024-01-04 18:50:00 - 2024-01-04 18:51:51
Provokatör Ege Akersoy'un avukatından Tevhid sancağına 'terör örgütü' bayrağı hakareti!

Elinde Kelime-i Tevhid sancağı bulunan İsmail Aydemir'e saldıran provokatör Ege Akersoy'un avukatından skandal bir açıklama geldi.

Avukat Kerim Bahadır Şeker, Akersoy ile cezaevinde görüştü.

Ziyaretini sosyal medyadan duyuran Avukat Şeker, mesajına, babası yaşındaki vatandaşı inancı gereği taşıdığı Kelime-i Tevhid sancağı sebebiyle darbeden hadsizi güzelleyerek başladı:

Bugün Ege Akersoy’un Metris Cezaevinde avukat görüşüne gidip kendisini bireysel olarak desteklemek için ziyaret ettim. O kadar efendi, o kadar soğukkanlı bir çocuk ki… Bana ne sordu biliyor musunuz? “2 Hafta sonra üniversite finallerim var, okulu uzatmak istemiyorum, sizce o zamana kadar çıkabilir miyim?”

Kerim Bahadır Şeker sözlerinin devamında Kelime-i Tevhid sancağı için "terör örgütü bayrağı" hakaretinde bulunarak şunları söyledi:

Olayın gerçekleşme şekli ise aynen şöyle; Anayasayı İhlal Suçunu işleyerek, elinde IŞID Terör Örgütü'nün bayrağını sallayan kişiyi önce: “Burası Türkiye, burada nasıl bu bayrağı açabiliyorsun?!” diye uyarıyor. Sonrasında bu şahıs Ege’ye “İstediğim bayrağı, istediğim yerde sallarım sana ne lan köpek?!” cevabını verdiğinde, Ege de şahsa tokat atıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hukuka aykırılığı ortadan kaldıran sebepler kanunda açıktır, bunlardan bir tanesi de, üstün kamu yararının bulunmasıdır.

Tokat attığı için HİÇKİMSE CMK hükümleri gereği tutuklanamayacağı gibi, bir de terör örgütü bayrağının açılması suretiyle nefret suçunu işleyerek, Anayasal düzenin ortadan kaldırılması için eylemde bulunan kişiye gösterilen tepki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Vatandaşı bulunan herkesin kanuni görevidir!

Yıllardır kimler sanatçı diye pohpohlanmış görün! İranlı Mustafa'dan Kelime-i Tevhid bayrağına alçak saldırı
Yıllardır kimler sanatçı diye pohpohlanmış görün! İranlı Mustafa'dan Kelime-i Tevhid bayrağına alçak saldırı

Gündem

Yıllardır kimler sanatçı diye pohpohlanmış görün! İranlı Mustafa'dan Kelime-i Tevhid bayrağına alçak saldırı

Tevhid bayrağı taşıyan vatandaşa saldıran provokatörün ifadesi ortaya çıktı! Bakın hangi olay kışkırtmış
Tevhid bayrağı taşıyan vatandaşa saldıran provokatörün ifadesi ortaya çıktı! Bakın hangi olay kışkırtmış

Gündem

Tevhid bayrağı taşıyan vatandaşa saldıran provokatörün ifadesi ortaya çıktı! Bakın hangi olay kışkırtmış

'Kelime-i Tevhide düşmanlık Türk bayrağına düşmanlıktır'
'Kelime-i Tevhide düşmanlık Türk bayrağına düşmanlıktır'

Gündem

'Kelime-i Tevhide düşmanlık Türk bayrağına düşmanlıktır'

Diyarbakır surlarına asılan Tevhid bayrağı Oda TV'yi rahatsız etti!
Diyarbakır surlarına asılan Tevhid bayrağı Oda TV'yi rahatsız etti!

Medya

Diyarbakır surlarına asılan Tevhid bayrağı Oda TV'yi rahatsız etti!

İstanbul Barosuna Tevhid sancağı tepkisi! 'Hay size hukuk fakültesi diploması verenin'
İstanbul Barosuna Tevhid sancağı tepkisi! 'Hay size hukuk fakültesi diploması verenin'

Gündem

İstanbul Barosuna Tevhid sancağı tepkisi! 'Hay size hukuk fakültesi diploması verenin'

Ankara 1 Nolu Barosundan Tevhid bayrağı taşıyan Müslüman hakkında suç duyurusu
Ankara 1 Nolu Barosundan Tevhid bayrağı taşıyan Müslüman hakkında suç duyurusu

Gündem

Ankara 1 Nolu Barosundan Tevhid bayrağı taşıyan Müslüman hakkında suç duyurusu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23