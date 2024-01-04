Provokatör Ege Akersoy'un avukatından Tevhid sancağına 'terör örgütü' bayrağı hakareti!

Avukat Kerim Bahadır Şeker, Akersoy ile cezaevinde görüştü.

Ziyaretini sosyal medyadan duyuran Avukat Şeker, mesajına, babası yaşındaki vatandaşı inancı gereği taşıdığı Kelime-i Tevhid sancağı sebebiyle darbeden hadsizi güzelleyerek başladı:

Bugün Ege Akersoy’un Metris Cezaevinde avukat görüşüne gidip kendisini bireysel olarak desteklemek için ziyaret ettim. O kadar efendi, o kadar soğukkanlı bir çocuk ki… Bana ne sordu biliyor musunuz? “2 Hafta sonra üniversite finallerim var, okulu uzatmak istemiyorum, sizce o zamana kadar çıkabilir miyim?”

Kerim Bahadır Şeker sözlerinin devamında Kelime-i Tevhid sancağı için "terör örgütü bayrağı" hakaretinde bulunarak şunları söyledi:

Olayın gerçekleşme şekli ise aynen şöyle; Anayasayı İhlal Suçunu işleyerek, elinde IŞID Terör Örgütü'nün bayrağını sallayan kişiyi önce: “Burası Türkiye, burada nasıl bu bayrağı açabiliyorsun?!” diye uyarıyor. Sonrasında bu şahıs Ege’ye “İstediğim bayrağı, istediğim yerde sallarım sana ne lan köpek?!” cevabını verdiğinde, Ege de şahsa tokat atıyor.

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Hukuka aykırılığı ortadan kaldıran sebepler kanunda açıktır, bunlardan bir tanesi de, üstün kamu yararının bulunmasıdır.

Tokat attığı için HİÇKİMSE CMK hükümleri gereği tutuklanamayacağı gibi, bir de terör örgütü bayrağının açılması suretiyle nefret suçunu işleyerek, Anayasal düzenin ortadan kaldırılması için eylemde bulunan kişiye gösterilen tepki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Vatandaşı bulunan herkesin kanuni görevidir!