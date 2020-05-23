Provokasyonu CHP’li meclis üyesi Gülay Demirel paylaştı, beğenisi İYİ Parti’den geldi! Ezana saygısızlıkta bile ittifak kurdular

CHP İstanbul Beykoz Belediye Meclis Üyesi Gülay Demirel, İzmir’de bir camiden “İzmir Marşı” çalındığı ileri sürülen ve kısa süre sonra İzmir İl Müftülüğü tarafından yalanlanan görüntüleri paylaşarak büyük bir provokasyona imza attı. O provokasyona İP’ten beğeni gelmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Kurgu görüntüler üzerinden büyük provokasyon

CHP İstanbul Beykoz Belediye Meclis Üyesi Gülay Demirel, 23 Nisan’da sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile büyük bir skandala ve provokasyona imza attı. İzmir’in Karşıyaka ilçesine bağlı İhsan Gültekin Camii'nin minaresinden çalındığı iddia edilen İzmir Marşı'nı "Helal olsun İzmirim" ifadeleriyle paylaştı. Demirel’in kurmaca görüntüler içeren bu paylaşımına ise İP Beykoz Belediye Başkan Adayı Bilgehan Murat Miniç, beğeniyle karşılık vererek kirli ittifaklarını ezana saygısızlık içeren provokatif bir olayda bile göstermiş oldu.

Skandalı “Helal olsun İzmirim” ifadesiyle paylaştı

CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beykoz Belediye Meclis Üyesi Gülay Demirel, sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından, İzmir'de Karşıyaka ilçesine bağlı İhsan Gültekin Camii'nin minaresinden çalındığı iddia edildikten sonra İzmir İl Müftülüğü tarafından yalanlanan ve provokasyon amaçlı hazırlanan kurmaca İzmir Marşlı görüntüleri "Helal olsun İzmirim" ifadeleriyle paylaştı.

Büyük provokasyona İP’ten ‘beğeni’

Gülay Demirel'in paylaştığı videoda; "Camiden gelen ses.. Park Yaşam Mavi Şehir'in karşısındaki cami.. Aferin imam efendi" ifadelerinin kullanılması dikkat çekti. Skandallar bununla da bitmedi. Demirel’in provokasyon amaçlı yayınlandığı aşikar görüntüleri içeren paylaşımına, partisinin seçim sürecinde ‘ittifak’ kurduğu İP’ten beğeni geldiği ortaya çıktı.

Skandal ve provokatif paylaşıma İP Beykoz Belediye Başkan Adayı Bilgehan Murat Miniç ve CHP Beykoz İlçe Kadın Kolları Başkanı Eylem Sabırhoşgör'ün de söz konusu paylaşımı beğenmesi dikkat çekti. Böylece siyaset için kurulan kirli ittifak, ezana hakaret söz konusu olan kurmaca ve provokatif olayda bile kendisini gösterdi.