Provokasyona rağmen Rusya ve İran'la ne durumdayız? O isim, "Bu çok yersiz görünüyor" diyerek duyurdu

Milliyet gazetesi yazarı Hakkı Öcal, Türkiye’nin bölgesinde ve etki alanında büyük bir güç olduğunu yazdı. ABD’nin küresel kovboyluktan vazgeçtiği bir dünyada Türkiye’nin seyirci kalamayacağını belirten Öcal, Türkiye’nin Rusya ve Çin ile dengeli ilişkilerini sürdürdüğünü vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Çin ziyareti sırasında Uygurlara özel önem verdiğini ifade eden Öcal, özetle şunları kaydetti:

"Bir önceki yazıda irdelediğimiz “ABD dünyadan elini ayağını çektikten sonra” önermesinin birkaç muhtemel sonucundan biri, “Her koyun kendi bacağından asılır” anlamında, “ABD koruması olmadan, her ülke kendi başının çaresine bakar” yargısıdır. Bu ifadeyi sözüm-ona Türkiye uzmanlarının NeoCon dergilerinde, sözüm-ona analizlerinde, şu tamamlayıcı cümleyle birlikte görüyoruz:

“Rusya’nın Kuzey Avrupa’da eli çok meşgul olacağı için, Türkler Rusya’dan korkmadan, Kafkaslar ve Hazar’ın kuzeyi ile doğusuna açılmalıdır.”

Evet, Rusya (örneğin İran-Suriye denklemindeki gibi) fahiş hatalar ülkesidir. Sovyetler’den miras kalma “küresel çapta egemen büyük devlet” psikozuna zaman zaman kapılabilmektedir. Ve evet, bu tutum ve davranışların yol açacağı yanlışlıklar, dünyanın büyük bir savaşın basamaklarında bulunduğu bu devrede bedeli ağır sonuçları getirebilir. Ancak bu provokasyon kokan hatırlatmalar, Türkiye ile Rusya’nın dengeli ilişkiler siyasetini bozmaya yönelik, mide bulandırıcı ihtimal hesapları, Türkiye’yi etkilemiyor.

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(...)

Bir başka örnek, kendi jeopolitik mahallesinde ve bunun çok daha ötesine ulaşan, başka dile tercümesi nerede ise imkansız “Gönül coğrafyası” dediğimiz etki alanındaki Uygurlara, resmi Çin ziyareti sırasında ağırlıklı yer ayıran Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın temaslarının Çin yetkililerde olumsuz izlenim yarattığı ve Türkiye’nin bu tepkiye tepki olarak, Çin’den alınan otomotiv ürünlerine ilave vergi koyduğu yorumlarıdır. Bu yorumlar o kadar sağlam bilgiye dayanır biçimde kaleme alınmış ki, nerede ise Çin ile Türkiye’nin arasının açıldığı izlenimini edinebilirsiniz.

(...)

Bir kere şunu anlamak zorunda herkes: Türkiye, bölgesinde ve etki alanında bir “büyük güç” olmuştur; hiçbir ülkeyle ilişkisinde minnet etme, boyun eğme konumunda olmuyor, olamaz. (...)

ABD’nin küresel kovboyluktan vaz geçtiği bir dünya için ABD’liler hazırlanıyorsa, bizim seyirci olarak beklememiz uygun olmaz. Böyle bir ortamda, iyi niyetle de olsa, germek, gerilmek ise çok yersiz görünüyor."