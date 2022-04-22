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Dünya Provokasyona başladılar! Ermenilerden yine soykırım teranesi
Dünya

Provokasyona başladılar! Ermenilerden yine soykırım teranesi

Ermenilerin tarihi gerçekleri çarpıtarak sözde “soykırım” olarak adlandırdığı 1915 tehcirinin yıldönümü olarak Türkiye’ye saldırı fırsatı olarak kullandıkları 24 Nisan’a günler kala bilindik şov yine başladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-22 09:49:00 -
Provokasyona başladılar! Ermenilerden yine soykırım teranesi

ÇINAR DEMİR  ANKARA

Ermeni dernekleri, Moskova’nın en görünür ve pahalı bilboardlarını “24 Nisan” ilanlarıyla donattı.

Türkiye karşıtı provokasyon!

Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan Azerbaycanlı Siyaset Bilimci Dr. Oktay Hacımusalı, “Rusya’da sözde Ermeni soykırımı günüyle ilgili hazırlanan pankartlar Türkiye-Rusya ilişkilerini baltalamak adına atılmış bir adımdır” dedi. Oktay Hacımusalı şöyle devam etti: “Ermeni gazeteci Margarita Simonyan’ın başında bulunduğu Rusya’nın Sputnik Haber Ajansı’nın verdiği haberde, Rusya Ermenileri Birliği’nin Moskova’da hazırlattığı pankartların sokaklardaki görüntülerinin yer almasının sadece bir adı var: Türkiye’ye karşı açık provokasyon. Türkiye’nin Ermenistan’la ilişkilerin normalleşmesi yönünde çaba harcadığı bugünlerde Türkiye-Rusya ilişkilerini baltalamak adına atılmış bir adım olarak değerlendirilmelidir.”

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