Provokasyon odaklarına 81 ilde dijital kıskaç

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kahramanmaraş’ta meydana gelen okul saldırısını fırsat bilerek sosyal medyada kaos hesabı yapanlara karşı devlet düğmeye bastı. Adalet Bakanlığı, başta Telegram olmak üzere dijital mecralarda korku, panik ve yalan bilgi yayanlara yönelik 81 ilin tamamında dev bir adli operasyon başlattı.

Saldırı sonrası ortaya çıkan dezenformasyon dalgasını yakından takip eden ilgili birimler, halkı yanıltıcı içeriklerle kamu düzenini hedef alan yapıları tespit etti. Türkiye genelindeki 171 ağır ceza cumhuriyet başsavcılığı arasında kurulan güçlü koordinasyonla, şiddeti öven ve suçu meşrulaştıran paylaşımlara karşı jet hızıyla adli süreç işletilmeye başlandı.

Sanal devriyeler her an ensenizde

Dijital dünyada "sanal devriye" faaliyetlerini en üst seviyeye çıkaran kolluk birimleri, suç unsuru taşıyan içerikleri anlık olarak saptıyor. Kimlikleri belirlenen şüphelilere yönelik arama ve gözaltı işlemlerinin titizlikle devam ettiği bildirilirken, Adalet Bakanlığı milletin huzurunu bozmaya çalışan hiçbir girişime geçit verilmeyeceğinin altını çizdi.

Bakanlık mesajı net: "Milletimizin huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla; başta Telegram olmak üzere dijital mecralarda korku iklimi oluşturan ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayan kişiler hakkında gerekli adli süreçler kararlılıkla yürütülmektedir."

Blondepate

Hepsini kapatın....

Hamdi

SOSYAL MEDYA ÜLKEMİZİ GENÇLİGİ ESİR ALMIŞ HER TÜRLÜ AHLAKSIZ ÖGRETMİŞ YILLARDIR YAZARIR AÇİL MEDYA YASASI TÜM YABANCI SOSYAL MEDYA SONSUZA KADAR KAPATILSIN KUMAR OYUN SİTELERİ TV DEKİ AHLAKSIZ PUROGRAMLAR KAPATILSIN DİYE HALKIMIZIN ÇIĞLIĞI SESİMİZ DUYULMADI HÜKÜMET BAŞKA TİK TOK ALAYINI KAPAT KİN NEFRET KUSAN MEDYADAN BIKTIK
