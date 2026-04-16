Provokasyon odaklarına 81 ilde dijital kıskaç

Saldırı sonrası ortaya çıkan dezenformasyon dalgasını yakından takip eden ilgili birimler, halkı yanıltıcı içeriklerle kamu düzenini hedef alan yapıları tespit etti. Türkiye genelindeki 171 ağır ceza cumhuriyet başsavcılığı arasında kurulan güçlü koordinasyonla, şiddeti öven ve suçu meşrulaştıran paylaşımlara karşı jet hızıyla adli süreç işletilmeye başlandı.

Sanal devriyeler her an ensenizde

Dijital dünyada "sanal devriye" faaliyetlerini en üst seviyeye çıkaran kolluk birimleri, suç unsuru taşıyan içerikleri anlık olarak saptıyor. Kimlikleri belirlenen şüphelilere yönelik arama ve gözaltı işlemlerinin titizlikle devam ettiği bildirilirken, Adalet Bakanlığı milletin huzurunu bozmaya çalışan hiçbir girişime geçit verilmeyeceğinin altını çizdi.

Bakanlık mesajı net: "Milletimizin huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla; başta Telegram olmak üzere dijital mecralarda korku iklimi oluşturan ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayan kişiler hakkında gerekli adli süreçler kararlılıkla yürütülmektedir."