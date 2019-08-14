0553 313 94 23

"Protezle" bıraktığı yerden hayata devam etmek istiyor

Kırklareli'nde tekstil fabrikasında geçirdiği iş kazası sonucu sağ kolunu kaybeden Ahmet Çapan, protez koluna kavuşarak hayatına eskisi gibi devam edebilmeyi bekliyor- Lüleburgazlı Ahmet Çapan:- "Tek hayalim protez kolumun olması. Eğer protez kolum olursa işe de alınır ailemin geçimini sürdürürüm. Çoluğuma çocuğuma ekmek getirmek istiyorum"

14 Ağustos 2019 Çarşamba 11:19
"Protezle" bıraktığı yerden hayata devam etmek istiyor

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde tekstil fabrikasında geçirdiği iş kazası sonucu sağ kolunu kaybeden Ahmet Çapan (28), protez koluna kavuşarak hem evlatlarına doyasıya sarılacağı hem de ailesinin nafakasını tekrar kazanacağı günün hayalini kuruyor.

Lüleburgaz ilçesinde yaşayan Çapan, geçen yıl geçirdiği iş kazası sonucu sağ kolunu dirsek altından kaybetti.

Bir yıldır çalışmak amacıyla yaptığı başvurulardan olumlu geri dönüş alamayan Çapan, ailesinin geçimini sağlayabilmek için yardım bekliyor.

Ahmet Çapan, bir yıldır eş dost yardımıyla geçinen ailesinin, yeniden "evinin direği" olabilmek için protez kolla çalışmak istiyor.

Çapan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl çalıştığı bir fabrikada iş kazası geçirerek, 3 kez ameliyat olduğunu ancak sağlığına kavuşamadığını söyledi.

Çok zor günler geçirdiğini ifade eden Çapan, bir yıldır çalışamadığı için ailesinin geçimini sağlamakta güçlü çektiğini belirtti.

Sağ dirsek altından kolunu kaybettiğini belirten Çapan, "Makinede bir pislik vardı ben o pisliğe elle müdahale ettim. Ona hava ile müdahale ediliyormuş. Orada kolumu kaptırdım ve kendi gücümle kolumu çektim. Sağ dirsek altından olan kısım makina için de kaldı. Daha sonra arkadaşlarımın yanına koştum beni fabrika arabasıyla hastaneye götürdüler. Edirne'de ilk ameliyatımda kolum özelliğini yitirdiğinden dolayı dikilmedi." diye konuştu.

-"Çocuklarıma doyasıya sarılmak istiyorum"

Çapan, bir yıldır çocuklarına iki elle sarılamamanın hüznünü yaşadığını, tek isteğinin sağlığına kavuşarak ailesinin geçimini sağlayacak bir işte çalışmak olduğunu ifade etti.

Bir kolunun olmaması nedeniyle iş bulamadığını anlatan Çapan, şöyle devam etti:

"Çocuklarımın okul masraflarını dahi karşılayamıyorum. Koluma protez takılması için özel hastanelere başvurdum. Protez maliyetinin 130 bin ile 200 bin lira arasında olduğu söylendi. Bunu karşılayacak ekonomik durumumuz uygun değil. Tek hayalim protez kolumun olması. Eğer protez kolum olursa işe de alınır ve ailemin geçimini sürdürürüm. Çoluğuma çocuğuma ekmek getirmek istiyorum." dedi.

Kırklareli Valiliğinin oluru ile İl Sağlık Müdürlüğünce protez için yardım kampanyası başlatıldığını anımsatan Çapan, "Bu protez olursa çocuklarımı iki elle sarabileceğim ve yine işim olursa evime ekmek getirebileceğim. Sayın devlet büyüklerimizden ve hayırseverlerimizden yardım bekliyorum." dedi.

Kırklareli Sağlık Müdürlüğünce başlatılan yardım kampanyasına Ziraat Bankası Kırklareli Şubesi aracılığı ve 8010019-5004 hesap numarasına para yatırılarak katkıda bulunulabiliyor.









Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 11:19
  1. kol
  2. Protez
  3. yardım

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fiyatta değişiklik olmayacak
    1. Fiyatta değişiklik olmayacak
    2. Biberonla beslediği sansarı Milli..
    3. Başkan Palancıoğlu:” Ağırnas’ı tarihi..
    4. Jandarmadan tatil bitimi sıkı denetim
    5. Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! 29..
    6. Fındık harmana indi
    7. Antalyaspor sezona "gençleşerek" giriyor
    8. Malazgirt Zaferi'nin 948. yılına..
    9. Hazır giyim ihracatında çıta yükseldi
    10. Gökçeada'da "Madam'ın dibek kahvesi"..
    11. Türk Kızılay 51 ülkede kurban eti..
    12. İdlib'e yoğun hava saldırıları sürüyor
    13. Ot yangını evlere sıçramadan söndürüldü
    14. AK Parti Muş Milletvekili Şimşek,..
    15. Samsun’a yabancı ilgisi
    16. Türkiye semalarından 20 saniyede bir..
    17. İstanbul'da 2 gemi çarpıştı
    18. Kansere karşı en dirençli kan grubu..
    19. Çin’de Lekima Tayfunu’ndan 12 milyon..
    20. FLO’dan Erzurum’a yeni mağaza
    21. Bakan Albayrak'tan dikkat çeken..
    22. Marmara'daki gemi kazası
    23. Özal'ın berberi yıllara meydan okuyor
    24. Konya'da bıçaklı kavga: 3 kişi yaralı
    25. Vodafone’dan firmalara tasarruf imkânı
    26. Yabancıların Gözüyle Türkiye -..
    27. Her evde yapılıyor! Ölümcül tehlike...
    28. Kamu bankalarından ekonomiye 1.1..
    29. En tecrübelisi Giresunspor, en yenisi..
    30. Büyükşehir’den Başkent’te asfalt atağı
    Operasyon öncesi KORAL'a kardeş geldi... İşte TSK'nın müthiş yeni silahı!
    Operasyon öncesi KORAL'a kardeş geldi... İşte TSK'nın müthiş yeni silahı!
    Büyük kutlamanın ayrıntıları belli oldu! Gül ve Davutoğlu kutlamalara katılacak mı?
    Büyük kutlamanın ayrıntıları belli oldu! Gül ve Davutoğlu kutlamalara katılacak mı?
    Gölbaşı ilçesinde su şebekesine sabotaj! Bayramda halkı susuz bıraktılar
    Gölbaşı ilçesinde su şebekesine sabotaj! Bayramda halkı susuz bıraktılar
    Melih Gökçek anket sonuçlarını paylaştı! Yüzde 36 ile...
    Melih Gökçek anket sonuçlarını paylaştı! Yüzde 36 ile...
    Şirin Payzın'a çok sert tepki: Cahil, küstah, saldırgan
    Şirin Payzın'a çok sert tepki: Cahil, küstah, saldırgan

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Domatesler halka satılmak yerine çöpe atılıyor
    Domatesler halka satılmak yerine çöpe atılıyor
    Kayseri’de korkunç olay! Evlatlık olduğunu öğrenince cinnet geçirdi
    Kayseri’de korkunç olay! Evlatlık olduğunu öğrenince cinnet geçirdi