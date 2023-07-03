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Dünya Protestocular sıfır otomobilleri ateşe verdi
Dünya

Protestocular sıfır otomobilleri ateşe verdi

Yeniakit Publisher
2023-07-03 02:55:00 -

Fransa'da 17 yaşındaki sürücünün polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler çığırından çıkarken, Marsilya'da sıfır otomobilleri ateşe verdiler.

17 yaşındaki gencin polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından şiddet olaylarının yaşandığı Fransa'dan son gelen görüntüler durumun ciddiyetini ortaya koydu. Marsilya kentinde protestocular, girdikleri otoparkta sıfır araçları ateşe verdi.

Fransa'da 27 Haziran günü 17 yaşındaki Nahel M.'nin polis kurşunuyla öldürülmesiyle birlikte patlak veren olaylar ülkeyi yangın yerine çevirdi. Birçok şehirde protestocular ile polis arasında şiddetli çatışmalar yaşanırken, OHAL dahil birçok sıkı güvenlik tedbiri gündeme geldi.

Sıfır araçları ataşe verdiler

Protestoların yoğun şekilde devam ettiği Marsilya'dan gelen son görüntüler, olayların çığırından çıktığını gözler önüne serdi. Marsilya'da bir otoparkı basan göstericiler sıfır araçları ateşe verdi.

Görüntüler gündem oldu

Otomobiller küle dönerken, o anlar saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyaya düşen görüntüler Fransa'daki durumun ciddiyetini bir kez daha ortaya koydu.
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