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Dünya Protesto ettiler: hepsi birden o şehrin içişleri bakanının evini bastı! Yok artık dedirten olay: kararını bozduğunu duyurmuştu!
Dünya

Protesto ettiler: hepsi birden o şehrin içişleri bakanının evini bastı! Yok artık dedirten olay: kararını bozduğunu duyurmuştu!

Yeniakit Publisher
2023-12-30 14:43:00 - 2023-12-30 14:45:17
Protesto ettiler: hepsi birden o şehrin içişleri bakanının evini bastı! Yok artık dedirten olay: kararını bozduğunu duyurmuştu!

Protestocular hakkında şikayetçi olan Gloden, yetkililerin dilencilik yasağı kararını selefinin ret kararını bozarak uygulamaya koymuştu. Protestocular, Lüksemburg'un başkentinde dilenciliğin yasaklanması kararı nedeniyle protesto gerçekleştirildi.

Protestocular, Lüksemburg'un başkentinde dilenciliğin yasaklanması kararını onaylayan İçişleri Bakanı Leon Gloden'in evini hedef aldı. Gloden'in evinin cephesine yazılan grafitilerle ve oğlunun arabasının lastiklerinin patlatılmasıyla protesto gerçekleştirildi. Bakan, bu tür eylemlerin siyasi duruşunu veya kararlarını değiştirmeyeceğini belirtti. Protestocular hakkında şikayetçi olan Gloden, dilencilik yasağı kararını selefinin ret kararını bozarak uygulamaya koymuştu.

Protestocular, Lüksemburg'un başkentinde dilenciliğin yasaklanması kararını onaylayan İçişleri Bakanı Leon Gloden'in evini hedef aldı. Gloden'in evinin cephesine yazılan grafitilerle ve oğlunun arabasının lastiklerinin patlatılmasıyla protesto gerçekleştirildi. Bakan, bu tür eylemlerin siyasi duruşunu veya kararlarını değiştirmeyeceğini belirtti. Protestocular hakkında şikayetçi olan Gloden, dilencilik yasağı kararını selefinin ret kararını bozarak uygulamaya koymuştu.

Protestocular, Lüksemburg'un başkentinde dilenciliğin yasaklanması kararını onaylayan İçişleri Bakanı Leon Gloden'in evini hedef aldı.Luxemburger Wort gazetesinin haberine göre, Gloden'in evinin cephesindeki duvara "Dilenme yasağına hayır" yazan protestocular ayrıca Bakan'ın oğlunun arabasının lastiklerini patlattı.

Gloden, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Demokratlar argümanlarla tartışır, evimin cephesine yazılan grafitilerle veya oğlumun arabasının patlatılmış lastikleriyle değil. Bu tür eylemlerle siyasi duruşumu ya da kararlarımı değiştirmeyeceğim." yorumunu yaptı.Bakan'ın protestocular hakkında şikayetçi olduğu bildirildi.Lüksemburg Belediye Meclisi'nce mart ayında alınan dilencilik yasağı kararını, eski İçişleri Bakanı Taina Bofferding mayıs ayında onaylamayı reddetmişti.Gloden, aralık ayının başında selefinin ret kararını bozmuş, ardından Lüksemburg Belediye Meclisi başkentte "dilenme yasağını" uygulamaya koymuştu.Karara göre, şehrin belirli bölgelerinde 07.00'den 22.00'a kadar dilenmek yasaklanırken, gelecek yıl ocak ayından itibaren yasağı ihlal ederken yakalanan kişiler 250 avroya kadar para cezası ödemek ya da birkaç gün hapis yatmak zorunda kalacak.

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