Protein eksikliğinin belirtileri nedir?

İnsan vücudundaki en önemli yapı taşlarından biri de proteindir. Dolayısıyla vücuttaki protein eksikliği bir takım sağlık sorunlarına neden olabilir. Yüksek proteinli besinleri bilinçsizce tüketmek ve kısıtlayıcı diyetler yapmak protein eksikliğine yol açar.

Aşırı halsizlik ve yorgunluk gibi durumlar protein eksikliğinin ilk belirtileri arasında yer alır. Eğer protein eksikliği tedavi edilmezse, kişinin sağlığını olumsuz etkiler.

İŞTE PROTEİN İHTİYACINIZ OLDUĞUNU GÖSTEREN İŞARETLER;

- Gün içerisinde sürekli aç hissetmek,

- Hafıza zayıflığı ve konsantrasyon eksikliği,

- Uykusuzluk, şiddetli baş ağrısı şikayetleri,

- Ruh halinde ani değişiklikler yaşanması ve depresyon,

- Cilt problemleri; deri ülseri, kuruluk kızarıklık gibi belirtiler,

- Zayıf tırnaklar ve tırnaklarda sarı ya da beyaz lekelerin oluşması,

- Yürümek ya da merdiven çıkarken kas ağrılarının olması ve çabuk yorulmak

- İnce ve çok dökülen saçlar,

- Organ yetmezliği ve kas erimesi gibi ciddi rahatsızlıklar da protein eksikliğinin göstergesidir.

yasemin.com'un haberine göre...