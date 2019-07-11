Erkeklerde görülen Prostat iltihabında hasta genellikle sık sık idrara çıkmakta ve ağrı hissetmektedir. Prostat iltihabı, tüm yaş ve etnik kökendeki erkeklerin %10-14’ ünü etkilemektedir. Peki prostat iltihabı nedir? Prostat iltihabı nasıl tedavi edilir?

Protstat iltihabı nedir?

Prostatit erkeklerdeki mesanenin hemen altında bulunan ceviz boyutlu prostat bezinin şişmesi ve iltihaplanması durumudur. Prostat bezi spermleri besleyen ve taşıyan sıvıyı üretmektedir.

Prostatit durumunda, hasta genellikle sık sık idrara çıkmakta ve ağrı hissetmektedir. Diğer belirtiler arasında ise kasık ağrısı, pelvik bölge veya genital bölge ağrıları, bazense gribe benzer belirtiler bulunmaktadır.

Prostatit her yaştan insanı etkileyebilmektedir, ancak 50 ya da daha küçük erkeklerde daha sık görülme eğilimi göstermektedir. Prostatit hastalığın bazı nedenleri olabilmektedir, diğer yandan, nedeni tespit etmek mümkün olmayabilmektedir. Prostatit bakteriyel bir enfeksiyon nedeniyle oluşmuşsa, genellikle antibiyotiklerle tedavi edilebilmektedir.

Nedenine bağlı olarak, prostatit yavaş yavaş veya aniden ortaya çıkabilmektedir ve uygun tedaviyle çabucak iyileşebilmektedir. Bazı prostatit türleri aylarca sürebilmekte veya tekrar tekrar (kronik prostatit) yaşanmaktadır.

Prostat iltihabı belirtileri nelerdir?

Prostatit (Prostat), erkeklerde bulunan prostat bezinin iltihaplanmasıdır. Bu hastalığın belirtilerine haberimizde yer verdik.

- İdrarın tamamını boşaltamama

- Ağrı şikayetleri

- İdrar yaparken yanma

- Tıpkı prostat büyümesindeki gibi idrar yaparken zorlanma

- Sık idrara gitme

- Gece sık idrara kalkma

- Penis ucunda batma

- Yumurtalıklarda ve kasıklarda ağrı

- Belde oluşan ağrılar

Prostat iltihabı nasıl tedavi edilir?

Antibiyotikler mikrobik olsun olmasın işe yarıyor, prostat ilaçları işe yarıyor. Bazı bitkisel ilaçlar işe yarayabiliyor, asıl yapılacak şey yaşam biçimini değiştirmesi. Herkesin hastalığı kendisine özgü ve dolayısıyla tetikleyen faktörler de farklı olabiliyor. Hastalar ilaç ve yaşam tarzı değişiklikleriyle fayda görüyorlar. Prostat büyümesine neden olmuyor, kanserle de çok ilişkisi bilinmiyor.

Prostat kanseriyle ilişkisi bilinmediği gibi, çocuk yapma yetisiyle ilişkisi çözülememiş, ancak cinsel fonksiyon bozukluğuna yol açacağı biliniyor. Hastaların ağrı nedeniyle sorunu oluyor, menide bozukluk oluyor, meni pıhtılar halinde gelebiliyor. Renk ve koku olabiliyor.