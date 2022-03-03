Proje üstüne proje üretiyor

Alt ve üst yapıya 40 milyon TL

Daha güçlü altyapı ve üstyapı hedeflerimiz doğrultusunda hizmetlerimizi sürdürüyoruz. İlimiz genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında 40 milyon TL yatırım gerçekleştirdik.

Engelsiz Yaşam Merkezi

Engelli kardeşlerimizin yaşam kalitelerini yükseltmek, sosyal hayata katılımlarını kolaylaştırmak için 3 milyon 440 bin TL yatırım ile 1.900 metrekarelik alan üzerine inşa ettiğimiz 5 katlı yaşam merkezimiz tamamlanmış olup, geçici kabulü yapılmıştır. Tefrişat işlemleri tamamlandıktan sonra hizmete açılacaktır.

Hatlar yenilendi

İçmeler Mahallesi TOKİ Konutlarında yaşanan arızaları önlemek için yeni güzergah belirleyip 8.500 metrelik içme suyu hattı oluşturduk. Yine ilimizin önemli içme suyu kaynaklarından olan Metan hattımızda sıklıkla kesintilerin yaşandığı bölümleri yeniledik. Bu kapsamda 1.500 metrelik bölümü yeni boru hatlarıyla döşedik.

Asfalt üretecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız desteğiyle kendi asfalt plentimizi kuracağız, böylece hem daha hızlı asfalt üreteceğiz hem de yollarımızı kaliteli asfaltla buluşturacağız.

Bu kapsamda Bingöl-Solhan yolu üzerinde bulunan 21.650 metrekare arazinin belediyemize devir işlemleri tamamlandı, yakın zamanda ihalesi gerçekleştirilecektir.

Çalışmalar sürüyor

Karlıova Kaynak-Bahçe Köylerindeki 285 LT/SN debiye sahip içme suyu kaynağının yapım ihalesi yakın zamanda DSİ Bölge Müdürlüğünce gerçekleştirilecektir. Buradaki kaynakla beraber ilimizin uzun yıllar içme suyu ihtiyacı karşılanmış olacak İnşallah.

Modern aydınlatma sistemleri

Çarşı merkezinde cazibesini yitiren ana caddeler başta olmak üzere 8 caddemizi kent estetiğine uygun şehri simgeleyen dekoratif led aydınlatma sistemleriyle süsledik. Böylece hem şehrimize görsel estetik kazandırdık hem de elektrik hizmetlerinde büyük oradan tasarruf sağladık.

İnşaat faaliyetleri devam ediyor

Mezarlıklar Müdürlüğümüze yeni hizmet binası inşa ederek, tüm cenaze işlemlerini tek çatı altına topluyoruz. Yine vatandaşlarımıza daha hızlı ve etkili hizmet sunmak için Makine İkmal Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğümüze yeni hizmet binaları inşa ediyoruz.

Yamaç kısmında yapacağımız yürüyüş yolları ve peyzaj çalışmalarıyla hizmetimizi taçlandırmış olacağız.

Yenilenebilir enerji projesi

Çevre dostu enerji projelerimiz kapsamında, belediyemizin elektrik ihtiyacını karşılamak için Çevre Yolunda 20 dönümlük arazi üzerinde Güneş Enerji Sistemi (GES) projemizi hayata geçirdik. Proje kapsamında; 2.952 panel kurduk. Günlük 1 megawat/saat kurulum gücüne sahip santralimizde aylık ortalama 140 bin TL gelir elde edilmektedir. Yine katı atık düzenli depolama sahasında hayata geçirilen ‘çöpten enerji üretimi ve fermantasyon tesisi’ ile çöp gazından elektrik üretimi yapıyoruz. Günlük 130 ton katı atıktan 560 kilowatt/saat elektrik enerjisi üretiyoruz. Bu da günlük 1.500 konutun aydınlatmasına yetecek enerjiye denk düşüyor.

Bingöl'e değer katacak adım

İlimizin iki yakasını birleştiren kentin gerdanlığı olma özelliği taşıyan Çapakçur Viyadüğümüzün girişlerinde peyzaj ve kent estetiğine uygun çalışmalar yürütüyoruz. Kuru ve atıl durumdaki viyadük girişlerinde peyzaj ve mimari çalışmalar yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk.

Yamaç kısmında yapacağımız yürüyüş yolları ve peyzaj çalışmalarıyla hizmetimizi taçlandırmış olacağız.

Gençlik Merkezi

Merkez İnönü Mahallesi 1. Etap kentsel dönüşüm alanında bulunan 5.385 metrekarelik alanı Gençlik Merkezi olarak planlanıyoruz.

Bu kapsamda Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ilgili protokoller imzalandı. Yakın zamanda ihale süreci başlayacak. Hayata geçirilecek proje ile gençlerin sosyal ve kültürel anlamda kendilerini

geliştirebilmelerine olanak sağlanacak.

Modern sera

İlimizin fidan ve süs bitkileri ihtiyacını karşılamak ve üretim maliyetimizi minimize etmek için hazırladığımız ‘Modern Sera Proje’miz, Fırat Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmeye hak kazandı. Proje ile ihtiyacımız olan bitkileri üretmenin yanı sıra, hem 4 farklı dalda düzenleyeceğimiz kurslarla dezavantajlı gruplara eğitim vereceğiz hem de çiftçi ve üreticilerimize ücretsiz fide desteği sağlayacağız.