Proje Ekrem’in zorbalıkları

FETÖ ve PKK başta olmak üzere terör örgütlerinden kendisine gelen destek açıklamalarına tek kelime etmeyen, Yunan papazlarının ve yabancı basının önünde el pençe divan duran, Türk düşmanlarının heykellerini yaptıran CHP’nin proje adayı Ekrem İmamoğlu, bu vatanın gerçek evlatlarına kin kusuyor. Havalimanlarının VIP salonunu kullanma hakkı olmadığı halde, apronu basan, Ordu Valisine ise ‘İt’ deme küstahlığını gösteren İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde karakol basarak polisleri darp etmişti. Kendisinin yolsuzluklarını ifşa eden Akit TV muhabiri Adnan Sular’ı, yancılarına dövdüren İmamoğlu, terör örgütleriyle beraber hareket ettiği için kendisine tepki gösteren bir esnafı da kameralar önünde tokatlamıştı.

Gâvura övgü Türk’e sövgü

Hukuksuz bir şekilde aldığı mazbata YSK tarafından bloke edilince şirazesi kayan CHP’li İmamoğlu, zihniyetinin kirliliğini de gözler önüne seren hareketlere imza atıyor. Önceki gün Ordu-Giresun Havalimanı’nda VIP salonunu kullanmak istemesi akabindeki olaylar, despotluğunu bir kez daha ifşa etti. Yetkisi ve hakkı olmadığı halde VIP salonunu kullanmak için arbede çıkaran ve polislere saldıran CHP’nin adayı, Ordu Valisi Seddar Yavuz’a ‘Bu vali tam bir it’ diyerek hakaret etti. Bulunduğu ilde devleti temsil eden en üst düzey mevki olan valilik makamına hakaret eden CHP’li İmamoğlu, beş bin yıllık devlet temayüllerimizi yerle bir etti. Oysa aynı İmamoğlu, 40 bin vatandaşımızın kanını ellerinde taşıyan PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın ‘heykelini dikme’ rüyaları gören Selahattin Demirtaş’ı yere göğe sığdıramamıştı.

Karakol da bastı

Türk düşmanı Makarios’un heykelini diken ve büyük bir törenle açan CHP’li İmamoğlu, bu vatanın has evlatlarını ise ezmekten zerre kadar utanmadı. Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde karakol basan ve ‘dışarıya gel’ sözleriyle polisleri düelloya davet eden İmamoğlu, devlet düşmanı zihniyetini gözler önüne serdi. Her fırsatta sandığa saygı edebiyatı yapan İmamoğlu, AK Parti’nin Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’ya yönelik, ‘ben onu tanımıyorum’ diyerek milli iradeyi ezdi geçti. İBB koltuğuna hile ile oturduğu 17 gün boyunca, İBB Meclis toplantılarında despot bir tavır takınan İmamoğlu, bir meclis üyelerinin sözlerini ‘burda başkan benim’ diyerek kestirdi.

Gazetecileri dövdürttü

FETÖ ve PKK ile yakın temasına tepki gösteren bir vatandaşı tokatlayan İmamoğlu, kendisini eleştiren kişileri ise ‘senin beynin uyuşmuş’ ‘sen kafanı böyle şeylere yorma’ sözleriyle aşağıladı. Yabancı basın mensupları önünde iki büklüm duran ve adeta ‘emrinizdeyim’ imajı veren İmamoğlu, Türk gazetecileri ise ya dövdürdü ya da aşağıladı. Beylikdüzü Belediyesi’ndeki yolsuzlukları ifşa eden Akit TV muhabiri Adnan Sular’ı dövdüren İmamoğlu, bir başka gazeteciyi ise ‘Başkan’ yazacaksınız diye tehdit etti.

Vali PKK’nın da hedefinde

CHP’nin şaibeli adayının ‘it’ diyerek hakaret ettiği Ordu Valisi Seddar Yavuz’un, PKK suikastinden son anda kurtulduğu ortaya çıkmıştı. Terör örgütü PKK’nın kendisine yönelik hain girişiminin sonuçsuz kaldığını sosyal medya hesabından paylaşan Yavuz, “7 Haziran 2016’da Muş’ta beni öldürmek için 1 ton patlayıcı yüklü araç gönderen PKK ve onun siyasi uzantıları hâlâ bana saldırmaya devam ediyor. Aziz milletimize ve devletimize bir değil bin Seddar Yavuz feda olsun” ifadelerini kullanmıştı.

Taksilerde CHP propagandası

Sarı taksilerde yer alan “Taxi 7x24” isimli dijital uygulamada, CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun propaganda videolarının yayınlandığı tespit edildi. Koltuklara monte edilmiş sistemlerde İmamoğlu’na destek amaçlı “İstanbul Gönüllüleri” videosunun öne çıkarılması dikkat çekti.