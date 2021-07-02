Profesyonel yalancı Akşener: HDP 31 Mart'ta Millet ittifakında değildi
Habertürk canlı yayınına katılan İP Genel Başkanı Meral Akşener, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Akşener, 2023'teki olası ittifakların konuşulduğu programda, "31 Mart'ta Millet ittifakı CHP ve İYİ Parti'den oluşuyordu." diyerek insanların gözünün içine baka baka yalan söyledi.
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İP Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 2023 seçimlerinde olası ittifakların sorulduğu Akşener, sözü 31 Mart yerel seçimlerine getirdi.
'İnsanların gözünün içine baka yalan söyledi'
İP Genel Başkanı, "31 Mart seçimlerinde Millet ittifakının içinde zaten HDP yoktu. Biz 2018'de 4 partiydik. 31 Mart'ta iki partiydik." ifadelerini kullanarak milletin gözünün içine baka baka yalan söyledi. 31 Mart yerel seçimlerinde büyükşehirler başta olmak üzere birçok kentte, HDP, CHP ve İP tek aday çıkartarak seçime katılmışlardı.