0553 313 94 23

Profesör, anadili unutulduğu için kendisini yaktı

Rusya’ya bağlı Udmurtya Cumhuriyeti’nde bir profesör, ülkesinde anadilinin unutulmaya başladığını ve devletin hiçbir önlem almadığını savunarak kendisini devlet binası önünde yaktı.

10 Eylül 2019 Salı 15:18
Profesör, anadili unutulduğu için kendisini yaktı

Rusya’ya bağlı Udmurtya Cumhuriyeti’nde bir profesör, ülkesinde anadilinin unutulmaya başladığını ve devletin hiçbir önlem almadığını savunarak kendisini devlet binası önünde yaktı.


Rusya Federasyonu’na bağlı 1 milyon nüfuslu Udmurtya Cumhuriyeti’nde uzun yıllardır Udmurtça’nın yaşatılması için protestolar gerçekleşti. Bu protestoların lideri konumundaki Udmurtya Devlet Üniversitesi profesörü ve üniversitenin ulusal ilişkiler laboratuvarının kurucusu Albert Razin, hem siyasi hem fiili eylemleriyle dilin korunması için ses getiren çalışmalara imza attı. Udmurtya Cumhuriyeti’nin yerel parlamentosuna sayısız kez konuyla ilgili mektup yazan Razin, devletin anadilin koruması yönünde bir çalışma yapmadığını savunarak parlamento binası önünde çoğu kez pankart açıp durumu protesto etti. Son olarak yine parlamentoya mektup yazan Razin, “Dilimizin yok olduğu gün parlamento önünde kendimi yakacağım” ifadelerini kullandı. Fakat Profesör Razin’in bu mektubu yine ciddiye alınmadı.



Kendisini meclis toplantısı sırasında ateşe verdi


Yerel meclisin toplantı saatinde parlamento binasının önüne giden ve eline benzin bidonunu alan Razin, hiç kimseyle pazarlığı beklemeden üstüne benzin döktükten sonra kendisini ateşe verdi. Parlamento önünde bulunan güvenlik görevlileri, Razin’in kendisini yaktığını görünce yangın tüpleriyle müdahale etti. Vücudunda ağır yanıklar olan Razin ambulansla hastaneye götürüldü. Razin’in yoğun bakım ünitesine alındığı ve sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Udmurtya Cumhuriyeti yerel meclisin toplantısı ise yaşanan olay nedeniyle iptal edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 15:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Otomobilin klimasına uyuşturucu modifiyesi
    1. Otomobilin klimasına uyuşturucu..
    2. TBMM Başkanı Şentop'un kabulü
    3. Anadolu Adliyesi’ndeki silahlı saldırı..
    4. Dünya Motokros Şampiyonası ve NG Afyon..
    5. Adıyaman Belediyeler birliği..
    6. Türkiye’nin ilk Maden Kurtarma..
    7. Paraya para demiyorlar! Satışlar daha..
    8. Denizli Basket 2 hazırlık maçı yapacak
    9. Mevlüt Çavuşoğlu’nun kritik bölgeye..
    10. AK Parti’li vekilden HDP önünde eylem..
    11. Golfün yıldızı Ataşehir oldu
    12. Demir, İBB Başkanı İmamoğlu’na tepki..
    13. İklim değişikliğine uyum sağlamak için..
    14. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    15. KONSEM Etüt Merkezi’nde yeni eğitim..
    16. TCMB döviz kurları
    17. Çobanbey’e ziyaret
    18. Genç avukat ruhsatnamesini Baro..
    19. "Türkiye, savunma sanayisinde en..
    20. Erdemoğlu, Rektör Turgut ile bir araya..
    21. Yaz Spor Kursları kapanış şenliği..
    22. AK Parti İl Yönetim Kurulu toplantısı..
    23. Belediye Başkanı Kılınç’tan Adıyaman..
    24. Golf: MVK Uluslararası Türkiye Amatör..
    25. Devrek şehir merkezinin nüfusu yeniden..
    26. Haluk Levent’ten, kanser hastası anne..
    27. Okuma sevdalısı minik Gülistan’a destek
    28. Şahinbey Ampute’nin Milli gururu
    29. Şahinbey Mehmetçiğin yanında
    30. İl Jandarma Komutanı Altıntaş’tan..
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    ABD'li askerden gündemi sarsacak açıklama! 'Büyük felaketlerin habercisi'
    ABD'li askerden gündemi sarsacak açıklama! 'Büyük felaketlerin habercisi'
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!