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Aktüel

Prof.Dr. Fahri Yetim; “Parlamento Tarihimizin Dönüm” Noktası 23 Nisan 1920”

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof.

2020-04-22 16:50:08 -
Prof.Dr. Fahri Yetim; “Parlamento Tarihimizin Dönüm” Noktası 23 Nisan 1920”

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Fahri Yetim, 23 Nisan 1920’nin önemini ve o dönemin fedâkarlıklarını anlattı.


Prof. Dr. Yetim, 23 Nisan 1920’de açılan TBMM ile kurtuluş savaşının yürütüldüğünü, millet egemenliğine dayalı Türk Devleti’nin kurulduğunu hatırlattı. Meclisin milli, ihtilâlci, inkılâpçı, kurucu, demokrat, halkçı ve kahraman niteliklerinden bahsetti. “Millet egemenliği çağdaş demokrasinin güvencesidir” dedi.


O dönemde sergilenen fedâkarlık örneklerini de anlatan Prof. Dr. Yetim, Batum milletvekili Ahmet Fevzi Erdem’in at arabasında haftalar süren bir yolculuk ile Ankara’ya geldiğini, kalacak yer olmadığı için istasyon yakınlarındaki çayır ve depolarda sabahladığını ve sıtmaya yakalandığını söyledi.


Prof.Dr. Fahri Yetim, “TBMM ilk ve ortaokul öğrenci sıralarından oluşuyordu. Lüks lâmba ve sac soba kullanılıyordu. Meclis başkanı dışında kimsenin aracı yoktu. İlk 8 ay hiçbir milletvekili maaş alamadı, ilk maaşlarının da yüzde 20’sini bütçe açığını kapamak için hazineye verdiler” diye konuştu.

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