Prof. Tarhan kadınlara en çok değer verilen dönemi anlattı!

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Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, kadın hakkına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Prof. Tarhan, kadına en çok değer verilen dönemin Efendimiz'in (sav) dönemi olduğunu söyledi.

“Fransız ihtilali zamanında ‘kadınlar insan mı değil mi’ tartışması yaşanıyordu." diyen Prof. Dr. Nevzat Tarhan, şöyle devam etti:

Bin sene önce Hz.Peygamber'in (sav) asr-ı saadet dönemi, kadınlara en çok değer verilen dönemdi. Bunları unutmamak lazım.