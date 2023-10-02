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İSLAM Prof. Erbaş'tan yüreklere dokunan 'hafızlık' konuşması!
İSLAM

Prof. Erbaş'tan yüreklere dokunan 'hafızlık' konuşması!

Yeniakit Publisher
2023-10-02 23:37:00 - 2023-10-02 23:38:33

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Trabzon İl Müftülüğü tarafından düzenlenen “1461 Hafız İcazet Merasimi”ne katıldı.

Merasimde 892’si erkek, 569’u kız öğrenci olmak üzere toplam bin 461 hafıza icazet verildi.

Hafızlara hitap eden Prof. Dr. Ali Erbaş, Müslümanların en şereflilerinin hafızlar olduğunu dile getirerek, "Ne mutlu hafızlara, dünyada bir insana bundan daha büyük bir nimet nasip olmaz" dedi.

Prof. Erbaş sözlerinin devamında, "Yeryüzündeki cehalet Kur’an ile aydınlanmayı bekliyor" mesajı verdi.

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