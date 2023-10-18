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Gündem Prof. Erbaş'tan Müslümanlara Filistin çağrısı!
Gündem

Prof. Erbaş'tan Müslümanlara Filistin çağrısı!

Yeniakit Publisher
2023-10-18 15:30:00 -
Prof. Erbaş'tan Müslümanlara Filistin çağrısı!

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bütün Müslümanları, Filistin konusunda daha duyarlı olmaya çağırdı.

Prof. Erbaş, Etiyopya İslam İşleri Yüksek Konseyi Başkanı Hacı İbrahim Tufa ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. 

İsrail’in Gazze’de hastaneye düzenlediği saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Erbaş, büyük bir katliamın yaşandığını, yüzlerce insanın katledildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

“Filistinli Müslümanların çekmiş olduğu ıstırap ve acı konusunda bütün Müslümanların, bütün İslam devletlerinin, bütün yetkililerin daha duyarlı, daha dinamik olmaları ve bu katliamın, saldırının bir an önce bitmesi, işgalcilerin işgal ettiği yerlerden çekilerek Filistinli Müslümanların özgürlüğüne kavuşması, Mescid-i Aksa’nın özgürlüğüne kavuşması, Kudüs’ün tekrar barış yurduna dönmesi konusunda bizim sürekli bunları gündeme getirmemiz gerekiyor. Ben tekrar orada şehit olan kardeşlerimize rahmet, yaralı olanlara acil şifalar diliyorum.”

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