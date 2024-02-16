Prof. Erbaş'tan 'boykota devam' mesajı!

Erbaş'a açıklamasında, Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Görmez ile birlikte Tayyar Altıkulaç ve din adamları; Sudan’dan Usam El-Beşir, Suriye’den Dr. Ahmet Havva, Suudi Arabistan’dan Abdulwahab Tariri, Yemen’den Abdullah Zindani ve Filistin’den Nawaf Takruri de eşlik etti.

'Gazze'yi desteklemek ümmete farzdır'

Prof. Erbaş konuşmasında "boykota devam etme" çağrısı yaptı.

Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında 7 Ekim'den beri aralıksız süren saldırılara değinen Prof. Dr. Ali Erbaş, Gazze halkının işgal ve istila girişimine karşı verdiği mücadelenin dinen ve uluslararası hukuk açısından meşru olduğunu söyledi. Prof. Erbaş, şöyle konuştu:

“Gazze halkının her bakımdan desteklenmesi ümmetin üzerine farzdır. Zalim İsrail’in karşısında, mazlum Filistinlilerin yanında yer almak herkes için insani ve vicdani bir sorumluluktur. Gazze halkının yalnız bırakılması insanlık adına büyük utançtır ve tarihin affetmeyeceği bir davranıştır. Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır; 'Ey müminler, size ne oldu da bizi halkı zalim olan bu şehirdeki zulümden kurtar. Bizi bu zulümden çıkar. Bize tarafından bir sahip, bir yardımcı gönder diye mazlum erkekler, kadınlar ve çocuklar için Allah yolunda mücadele etmiyorsunuz? Allah yolunda niçin savaşmıyorsunuz?' buyurmaktadır. Ne olursa olsun, masum insanlara karşı işlenen zulüm ve işkenceyi durdurmak için gayret göstermek, maddi-manevi elinden geleni yapmak her bir Müslümanın insani, vicdani ve dini görevidir. Gazze’de yaşanan vahşet ve soykırım sadece Müslümanların değil, bütün insanlığın ortak sorunudur. Bu katliam esasen tüm insanlığa karşı işlenmiş bir cinayettir. Buna karşı çıkmaz herkes için insan olmanın bir gereğidir. Zira bugün İsrail, dünyanın huzur ve barışı, insanlığın geleceği için en büyük tehdit ve tehlike haline gelmiştir. Bu vahşet durdurulmadığı takdirde sadece Gazze’de değil, daha geniş bir coğrafyada daha büyük trajedilerin yaşanması kaçınılmazdır. Uluslararası kamuoyu ve kuruluşlar, bu insanlık dışı işgali durdurmak için gereken önlemleri mutlaka ve derhal hayata geçirmelidir. Bu minvalde İsrail savaş suçlusu ilan edilmeli ve Gazze’de hak, hukuk ve adalete uymayan saldırıları sebebiyle zalimlere hesap sorulmalıdır. Nasıl ki geçmişte Hz. Musa ve yolundan gidenlere yaptıkları zulüm zalim Firavunun sonunu getirdiyse, Gazze’de, Filistin’de döktüğü kan da zalim İsrail’in sonunu getirecektir. Müslümanlar başta olmak üzere onurunu ve vicdanını kaybetmemiş insanlık, Siyonizm’in kirli planlarına karşı dimdik ayakta durmalıdır. Filistin, Gazze, Kudüs Müslüman yurdudur ve ilelebet öyle kalacaktır”

'Boykot' çağrısında bulundu!

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş konuşmasını "boykota devam etme" çağrısında bulunarak tamamladı:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Son olarak haksızlık ve zulme karşı sivil protestolara, boykotlara devam edilmesinin önemli olduğunu vurgulamak istiyoruz. Bu yüzden İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına karşı dünyanın dört bir yanında gösteri yapan fikri hür vicdanı hür cesur insanlara İstanbul’dan en kalbi hürmet ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Bilinmelidir ki bugün zalimin karşısında durmazsak ve haksız bir şekilde yurtlarından edilmek istenen, katliamlara maruz kalan Filistinli kardeşlerimize yardım etmezsek, bu ateş mutlaka bize de dokunacaktır. Dünyanın herkes için yaşanabilir bir yer olabilmesi, iyilerin cesaretine bağlıdır. Bu sebeple insanlığın onurunu kurtarmak için bütün farklılıklarımızı bir kenara bırakarak haksızlık ve zulüm karşısında tek yürek, tek vücut olalım. İnanıyoruz ki nihaî zafer mutlaka iyilerin ve inananların olacaktır. Ve zafer yakındır”