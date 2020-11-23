Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu canlı yayında ilk defa açıkladı! Akşener neden istifa etmek istedi?

Katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan İYİ Parti kurucularından Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Halaçoğlu'nun sözleri şöyle:



MHP'de karşılaştığımız sıkıntıların ayınısını İYİ Parti'de de gördüğümüz için Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası istifa ettim. Şöyle bir iddia var. Kayseri milletvekilliğini eşi İzmir'de olduğu için Halaçoğlu istemiyor diye bir söz var. Milletvekili seçimlerine karar verildiğinde ben Maral Akşener'in yanına gittim. "Vekil olmak istemiyorum." dedim. Israr etti Pazartesi getir belgeleri dedi. Ben İzmir ve Ankara olsun istedim, Meral hanım tabi dedi. Aradan bir zaman geçtikten sonra Akşener beni arayıp İzmir ve Ankara dolu sizi Kayseri'den göstereceğim dedi. Ben de bunu kabul etmedim. Bunun üzerine bana bir söz etti. Bunu ilk kez söylüyorum. Kabul etmezseniz Mustafa Erdem'in durumuna düşersiniz dedi. Ben de bundan sonra İzmir'i de verseniz, Ankara'yı da versiniz aday olmam dedim. Ben Atatürk'ten sonra ilk kez Türkler yönetek diye bir konuşma yaptım. Bu bazılarının ağırına gitti. CHP ile ittifak kuracağız denilince ben de buna tartışılmadan böyle bir şeye girmenin doğru olmadığını söyledim. CHP hamlesi ile AK Parti'den gelecek oylara da engel oluyorsunuz dedim. Bunları kampta söyledim ancak darıldı istifa edeceğini söyledi.