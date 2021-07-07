Prof. Dr. Yaman Karadeniz'den itiraf gibi cevap! İşlerine gelmeyince tacizi işte böyle örtbas etmişler

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Akademisyen Kudret Çobanlı, Çatlak Zemin dergisinde 'Toplumsal faydası Yaman Akdeniz'i kurtarır mı?' başlığı ile bir yazı kaleme alarak Prof. Dr. Yaman Akdeniz ile İfade Özgürlüğü Derneği'nde çalıştığı süreci anlatmıştı. Çobanlı, "Tadilat işlerini yapan usta, mahallesinden bir kadını temizlik işleri için getirmişti. Biz ustaya temizlik işi için 400 TL verecektik. Kadınla konuşmalarımdan ortaya çıktığı üzere bunun ancak 250 TL’si usta tarafından kadına verilecekti. Ben bir feminist olarak bunu kabul edemeyeceğimi, ücretin tamamını doğrudan kadına vermemiz gerektiğini derneğin başkan yardımcısı aracılığıyla ilettiğimde, "İstersen karışma Kudret" cevabıyla karşılaştım ve mecburen geri çekildim." demişti.

'Usta ile çalışmamızı taciz nedeni ile askıya aldık'

Temizlikçi kadının usta tarafından taciz edildiğini söyleyen Çobanlı, "Birkaç gün sonra, bu ustanın eve dönüş yolunda genç kadını taciz ettiği duyumunu aldım. Bu şüphenin doğması üzerine ustayla ilişkimizi diğer çalışma arkadaşlarımla da konuşarak, Yaman Akdeniz yurtdışından dönene kadar askıya aldık. Akdeniz, ofise girer girmez neden bazı işlerin yarım bırakıldığını sorarak deyim yerindeyse ortalığı birbirine kattı. O kadar bağırıyordu ki, bir taciz şüphesi üzerine ustayla irtibat kurulmadığı bilgisi ancak bir odaya çekilerek kendisine iletilebildi." diye konuştu.

"Buna tepkisi 'Burada bu kadar hukukçu var, sen mi bileceksin tacizin ne olduğunu?' bağırışı oldu"

Kudret Çobanlı sözlerini şöyle tamamlamıştı: "Toplantı odasına dönen Akdeniz’in tepkisi bilgisayarını masaya savurup, bana dönerek 'Burada bu kadar hukukçu var, sen mi bileceksin tacizin ne olduğunu?' bağırışı oldu. Yarattığı şiddet ortamı, orada bulunan ve olaydan haberi olmayan kimselerin de 'Nedir bu taciz olayı?' diye sor(a)mamasıyla sonuçlandı. Bunlar üzerine kendisine sakinleşmesi gerektiğini hatırlattığımda, 'Beğenmiyorsan gidersin Kudret' diye bir kez daha bağırdı. Kendisiyle son konuşmam budur, birkaç gün sonra da önce beni derneğin iletişim grubundan, sonra da işten çıkardı. İki buçuk yıl sonra hatırlayabildiğim vurucu anlar bunlar…"

'Taciz ofis dışında gerçekleşti'

Çobanlı'nın, kendisi hakkındaki sözlerine twitter hesabından cevap veren Prof. Dr. Yaman Karadeniz, önce tacizin ofis dışında gerçekleşmesini öne sürerek, "Cinsel taciz duyumunu ciddiye almamam elbette mümkün değil. O toplantıda, derneğin tadilat ve temizlik işlerini yapan ustanın kendisiyle gelen temizlikçi kadına yönelik, dernek ofisi dışında gerçekleşen cinsel tacizle ilgili duyum hakkında ilk defa bilgilendirildim. Cinsel taciz duyumunu ciddiye almamam elbette mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Bir taciz nasıl örtbas edilir?

Prof. Karadeniz tarafından yapılan açıklamanın devamında adeta tacizin nasıl örtbas edildiği itirafı geldi:

"O dönemde, bahsettiğiniz cinsel taciz duyumuyla ilgili bilgisi olan arkadaşlarla konuştuktan sonra, dernekteki avukat arkadaşların çalışan kadını aradığı, bir şikâyeti varsa, avukat olarak yardımcı olmaya hazır olduklarını telefonla belirttiklerini ve kadının yardım teklifini reddettiğini öğrendim. Böylece, dernek bünyesinde ve dernek çalışanlarını kapsamayan bu duyumla ilgili de gerekenin o tarihte yapıldığını düşünüyorum. Bahsi geçen usta ile de bu duyum dikkate alınarak tekrardan çalışılmamıştır."