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Prof. Dr. Uğur Özgöker yeniden genel başkan seçildi

Türk-Kuzey Kıbrıs Türk Ticaret Odası Derneği’nin (TKKTTOD) 9 Mart’ta Kıbrıs Evi’nde yapılan Olağan Genel Kurul’da, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Rektörü Prof. Dr. Uğur Özgöker, oybirliği ile genel başkan seçildi.

11 Mart 2019 Pazartesi 11:53
Prof. Dr. Uğur Özgöker yeniden genel başkan seçildi

Türk-Kuzey Kıbrıs Türk Ticaret Odası Derneği’nin (TKKTTOD) 9 Mart’ta Kıbrıs Evi’nde yapılan Olağan Genel Kurul’da, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Rektörü Prof. Dr. Uğur Özgöker, oybirliği ile genel başkan seçildi.

 

Kıbrıs’ta kalıcı barışın sağlanması konusunda üstlendiği diplomatik girişimler, KKTC’nin ekonomik gelişmişlik düzeyini artırmak amacıyla yeni yatırımlar konusundaki çalışmaları, uluslararası işbirliği ve yatırım zirveleri ile farkındalık oluşturmaya çalışan, Türk Kuzey Kıbrıs Türk Ticaret Odası, yeni yönetim kurulu ile geleceğe yönelik projeleri hayata geçirmek için çalışmalara şimdiden başladı.

 

“Türkiye’den ve yurtdışından yatırımcı çekmek istiyoruz”

 

2019-2022 dönemi için güçlü bir yönetim kurulu kadrosu oluşturarak, yeniden genel başkan seçilen Prof. Dr. Uğur Özgöker yaptığı açıklamada; “TKKTTOD olarak, KKTC’nin geleceğine inanıyoruz ve sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda projeler üreterek, hem Türkiye’den hem de yurt dışından yatırımcı çekmek istiyoruz” dedi.

 

Yönetim kurulu başkan vekilliğine tekrar seçilen, Musa Karademir, “KKTC’nin ekonomik gelişimi, pek çok değişimi de beraberinde getirecektir. Bu amaçla da enerji, eğitim, sağlık, turizm, tarım gibi konularda Mayıs ayı içinde “yuvarlak masa toplantısı” yapmak üzere kolları sıvadık” ifadelerini kullandı.

 

“Akdeniz’deki enerji kaynakları KKTC’yi çok daha fazla önemli hale getiriyor”

 

TKKTTO kurucu üyesi ve TGRT Haber Ekonomi Müdürü ve Ekonomi Gazetecileri Derneği Celal Toprak ise “KKTC için yapılan her çalışma önemli ve değerlidir. Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarının varlığı, Kıbrıs’ı çok daha fazla stratejik ve önemli hale getiriyor. Yeni yönetimin güzel çalışmalar yapacağına inancım tam” dedi.

 

TKKTTO yeni yönetim kurulu, genel kurul sonrasında, yapılan ilk toplantıda Yönetim Kurulu’na başkan yardımcısı olarak yeni seçilen Erdal Can Alkoçlar ise şunları söyledi: “Holding olarak KKTC’de özellikle ilaç sektörü üzerinde Ar-Ge merkezi kurmak ve üretim yapmak üzere çalışmalar yapıyoruz. Kıbrıs’ın geleceğine inanıyoruz. Hamlelerimizi de yeni döneme göre konumlandırıyoruz” açıklamalarında bulundu.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 11:53
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