Prof. Dr. Tarhan: Dostluk ve kültür en önemli diplomatik alandır

Törene Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nevzat Tarhan, İran İstanbul Başkonsolosluğu Kültür Ataşesi Kourosh Moghtaderi, Konsolosluk Birinci Müsteşarı Aref Mahri, Saadi Vakfı Enstitüleri İstanbul Farsça Eğitim Merkezi Müdürü Dr. Meraj Niknam, Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Elif Erhan ve Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü öğretim üyesi Prof. Dr. Reşat Öngören katıldı. Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Fars kültürüyle aramızda geçmişi çok eskiye dayanan köklü bağlar olduğunu belirterek, bu bağların güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Farsça’ya duyulan ilginin ciddi bir uyanışın işareti olduğunu ifade eden Tarhan, “Dostluk ve kültür burada en önemli diplomatik alandır. Üniversiteler de burada fikir üretir. Bu tip iş birlikleriyle de uygulamaya dönüştürmeye çalışıyoruz. İnşallah karar vericiler bu çalışmaları teşvik ederler. Böylece yeni öğrenciler, yeni katılımlar, yeni ilişkiler ve yeni ağlar oluşur” dedi.