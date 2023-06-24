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Gündem Prof. Dr. Salih Yılmaz'dan Wagner açıklaması: Moskova 48 saat içinde düşebilir
Gündem

Prof. Dr. Salih Yılmaz'dan Wagner açıklaması: Moskova 48 saat içinde düşebilir

Yeniakit Publisher
2023-06-24 20:24:00 -
Prof. Dr. Salih Yılmaz'dan Wagner açıklaması: Moskova 48 saat içinde düşebilir

Ukrayna'da meydana gelen bazı olaylar nedeniyle Moskova'ya karşı isyan eden Wagner hakkında, Prof. Dr. Salih Yılmaz'dan dikkat çekici bir analiz geldi.

Moskova'ya isyan eden Wagner grubu rostov şeklini isyan etmiş durumda, Rusya'da ne olacağı büyük bir merak konusu olurken, Prof. Dr. Salih Yılmaz çarpıcı bir analiz yaptı.

Yılmaz'ın değerlendirmesi şöyle:

Wagner İsyanı, Moskova-Petersburg çatışmasına dönüşebilir.

Moskova’nın ayakta kalması için Ukrayna’daki profesyonel orduya ihtiyaç var. Bunun gelmesi mümkün gözükmüyor. Moskova, Wagner tarafından 48 saat içinde hava gücü desteğini de alması halinde düşebilir.

Ordu, Rostov’a saldırabilir, ancak bu çatışma uzun sürer. Ukrayna’daki orduya dikkat etmeli. Eğer ordu Rostov’a yürürse darbe başarısız olabilir.
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Rus yöneticiler şimdi bir tercih yapacak. Ukrayna’dan orduyu çağıracak mı yoksa Moskova’nın teslim olmasına göz mü yumacak?

Petersburg ise denizciler tarafından korunduğundan Wagner’in en zayıf olduğu şehirdir.

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