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Gündem Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan İzmir depremi ile ilgili dikkat çeken sözler
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Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan İzmir depremi ile ilgili dikkat çeken sözler

Prof. Dr. Okan Tüysüz ve Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İzmir'de meydana gelen şiddetli depremin ardından çarpıcı uyarılar yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-10-30 15:55:00 - 2020-10-30 16:01:25
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan İzmir depremi ile ilgili dikkat çeken sözler

AFAD'ın verilerine göre, merkez üssü İzmir Seferihisar olan 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Ege bölgesi ve Marmara bölgesinde birçok ilde hissedildi.

'Bunun arkasında 6'ya varan artçılar olacaktır'

Haber Global'de konuşan Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Ege Bölgesi, Türkiye'nin en sık deprem üreten bölgelerinden birisi. Bu da deniz içinde olan bir deprem. 1955'te bölgede biraz doğusunda 6.8'lik bir deprem var. Geçmişte deprem olmuşsa genelde gelecekte de aynı büyüklükte deprem olur. Şu anki bilgiler taze. Bunun arkasından 6'ya varan artçılar olacaktır" dedi.

Tüysüz, "Ege bölgesi sık faylardan oluşur. Deniz içinde varlığı bilinen faylar var. Birkaç saat sonra ne tür bir fay tarafından oluştuğu belli olur" diye konuştu.

"Depremin asıl şiddeti 9"

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise "Depremin asıl şiddeti 9'dur. Yani yıkım gücü 9'dur. Büyüklüğü ise 6,7'dir. Artçıların olması normal. İzmir, Kuşadası, Söke sallanacaktır" dedi.

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