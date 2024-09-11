Prof. Dr. Osman Müftüoğlu bir tatlı kaşığı yeter diyor! Sağlam bir hafızaya sahip olmanın gizemi: Üç baharat

HAFIZA KAYBINE NE SEBEP OLUR?

Günlük yaşamın getirdiği stres, teknolojik etkiler ve düzensiz yaşam tarzı hafıza problemlerini tetikleyebiliyor. Uzmanlara göre, bu tür sorunlarla başa çıkabilmek için sağlıklı beslenme, düzenli uyku ve zihinsel faaliyetler hayati öneme sahip.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, hafıza sorunları ve diğer birçok sağlık sorunu için faydalı olan baharatların listesine dikkat çekti.

Sosyal medya üzerinde sağlık konularında tavsiyeler veren Osman Müftüoğlu, kuvvetli bir hafızaya sahip olabilmek için üç önemli baharattan bahsetti.

Uzman isim, "Bu üç baharatı mutfağınızdan asla eksik etmeyin" şeklinde öneride bulundu.

1-Zerdeçal:

Alman araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen çalışmalar, zerdeçalın içeriğindeki bir maddenin beyin sağlığının iyileşmesine büyük katkı sağladığını ortaya koydu. Sinir hücrelerinin gelişimine destek veren zerdeçal, beyin koruma görevini üstleniyor.

Araştırmalar, günde bir çay kaşığı zerdeçalın beyin işlevlerinin korunmasına önemli ölçüde yardımcı olduğunu gösteriyor.

Zerdeçal çayına limon ya da bal eklenerek lezzet artırılabilir; ayrıca farklı baharatlarla bağışıklığı güçlendiren ve metabolizmayı hızlandıran çeşitli çay kombinasyonları denemek mümkündür.

2-Safran:

Safran, sıcak su ile demlendiğinde veya içeceklerde kullanıldığında eşsiz bir tat ve renk katmaktadır.

Özellikle pilav, risotto, tatlılar ve çeşitli soslar gibi yemeklerde kullanılarak muhteşem bir lezzet ortaya koyar; ancak az miktarda kullanılması gerektiği unutulmamalıdır.

3-Kimyon:

Kimyon, stres ve anksiyete ile başa çıkmada destekleyici bir rol oynamaktadır. Çay ya da sıcak içeceklerde kullanılarak bu faydaları elde etmek mümkündür.