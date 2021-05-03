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Gündem Prof. Dr. Orhan Şen'den uyarı: Yağmur bekleniyor
Gündem

Prof. Dr. Orhan Şen'den uyarı: Yağmur bekleniyor

Hava durumu hakkında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Orhan Şen, sıcaklıkların düşeceğini ve, salı günü yağış beklendiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-03 04:59:00 -
Prof. Dr. Orhan Şen'den uyarı: Yağmur bekleniyor

CNN Türk canlı yayınına katılan Prof. Dr. Orhan Şen, yeni haftada hava nasıl olacak sorusuna yanıt verdi.

Prof. Dr. Şen'in değerlendirmeleri şöyle:

Kış da çok geç geldi, bu sene Mart ayında geldi. Nisan ayı dalgalı, bahar yapar gibi oldu. Nisan ayı sonunda yaz sıcakları bütün Türkiye'de kendisini gösterir oldu. Fakat tabii bu böyle devam etmeyecek, dalgalı seyrine devam edecek. Pazartesi gününden itibaren tekrar sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Salı günü ise yağmur var.

Sıcaklıklar düşecek

Yağmur nerede var? Yağmur Türkiye'nin Ankara'dan bir çizgi çekin, Balıkesir bu hizada. Onun kuzeyinde yağışlı bir sisteme giriyoruz. 1 - 1.5 gün civarında bir yağış olacak. Ve bu yağış esnasında sıcaklıklar Mayıs ayı ortalamalarına düşecek. Belki bunun altına da düşme ihtimali vardır. Yani bugüne göre ki bugün İstanbul'da 27-28 derece sıcaklık vardır, bugüne göre 6-7 derece sıcaklıklar düşecek tüm Türkiye'de.

Yağışlara dikkat!

Ama bu mevsimdeki yağışa dikkat etmemiz lazım bilhassa Anadolu'da. Anadolu'da, İç Anadolu'dakiler bilirler, kırk ikindi yağmurları denir bunlara. Öğleden sonra başlar, göl gürültülü, şimşekli, dolulu yağışlar meydana gelir. Salı - Çarşamba - Perşembe günü Marmara'da bir günlük yağış var ama diğer günlerde doğuda bu yağışlar görülebilir. Onun için dikkat etmemiz lazım. Ankaralılar çok bilir bunu, sabahleyin güneş açıktır, öğleden sonra gök gürler, yağış yağar, dolu yağar filan. Bu önümüzdeki hafta hava biraz soğuyor, biraz yağmur var, sonra biraz hafif yükseliyor. Ve bu şekilde devam edecek.

Salıdan sonra bahar değerlerine dönülecek

Bir haftadan sonra yine bahar değerlerini görmeye başlayacağız. Salıdan sonra bahar değerlerine tekrar dönüyoruz. İstanbul'da sıcaklık dağılımında değişiklik var. Güneyli rüzgarlarda kuzey ilçeleri daha sıcak olur. İstanbul'un dün kuzey ilçeleri Şile, Sarıyer gibi 31 derece, güney ilçeleri Silivri gibi 23 dereceydi. Önümüzdeki hafta bahar havası, yağmur olması lazım. Bu şekilde devam eder. Sıcağa güvenmeyelim, sıcaklık biraz daha düşecek.

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Yorumlar

murat

salı çarşamba perşembeye dikkat 1 günlük yağmur var ne dersun
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