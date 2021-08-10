Prof. Dr. Nevzat Tarhan'ın kaleminden! 'Uzak Doğu'dan Yayılan 'K-Pop Tehlikesi'

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Hadımköy'de piknik yapmak üzere evlerinden çıkıp, kaybolan ve emniyet güçlerinin çalışması sonucunda bir lunaparkta bulunan üç kız kardeşin, Kore müziğinden (K-Pop) etkilendikleri ve Kore'ye gitmek için evden kaçtıkları iddia edildi. 15, 13 ve 11 yaşındaki kız kardeşler, Kore müziğini sevdiklerini ve ondan etkilendiklerini ifade etsel4erde, kaybolup bulunan çocukların babası iddiaları reddetmişti.

Yaşan bu olay sonrasında K-Pop müziği yeniden tartışma konusu oldu. Cinsiyetsiz görünümlü K-Pop üyelerinin yaşam tarzı ve kimlere hizmet ettikleri hala tartışılıyor. Prof. Dr. Nevzat Tarhan'ın 'Uzak Doğu'dan Yayılan 'K-Pop Tehlikesi' başlıklı makalesindeki uyarıları ise çocuklarımızı korumamız açısından büyük önem arz ediyor.

Uzak Doğu kökenli müzik gruplarının ve özellikle Güney Kore'den yayılarak dünya gençlerini etkisi altına alan, 'K-Pop' gruplarının, 12-18 yaş arası kitlede oluşturduğu kültürel dezenformasyona dikkati çeken uzmanlar, ailelerin ve yetkililerin önlem almaları uyarısında bulunuyor.

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Tarhan, gençler arasında yayılan bu akımı anlayabilmek için öncelikle gençlik döneminin psikolojisini iyi anlamak gerektiğini söylüyor. Gençlerin ergenlik dönemlerinde 'ben kimim, nereye yönelmeliyim, niçin?' soruları sorarak bir kimlik karmaşası yaşadığını anlatan Tarhan, gençlerin bu kimlik kaosu içinde ilgi duyduğu kimlikle özdeşim kurmaya çalıştığını kaydediyor.

Prof. Dr. Tarhan, bu dönem içinde gençlerin kendilerini mutlu edeceği örnekler yoksa bağlanacağı bir destek arayacağını dile getirerek, bu tarzdaki gruplar veya herhangi bir bilgisayar oyununun da gençleri ciddi şekilde etkileyip kendilerine bağladığını kaydediyor.

K-Pop'ın gençleri etkileyen 3 temel özelliğinin bulunduğunu aktaran Tarhan, konuya ilişkin şunları söylüyor:

"İnanç grubu gibi hareket ediyorlar. Aşık olmaları, madde kullanmaları yasak. Cinsiyetsizlik öneriyor ve kendilerine ciddi bir sadakat istiyor. Birçok büyük örgütlerin yapamayacağı şekilde kendi aralarında yardım toplama faaliyetleri de yürütüyor. Gençlerdeki idealist duyguları bu dayanışma duygusu içinde etkiliyorlar. Bir alt kültür oluşturmuş durumdalar. Bu özellikleri itibariyle de bir kahramanlar ideolojisi yaratmış."

'Dijital bağımlılığın ortaya çıkardığı bir sonuç'

"Z kuşağı' denilen bu gençler, dijital dünyada yaşıyorlar. Kore'de teknoloji iyi kullanılıyor. Gençlerin teknoloji bağımlılığı çok yaygın, Dünyada teknoloji bağımlılığının en yüksek olduğu yer Kore. Bu grupların Kore'den çıkıp internet üzerinden dünyaya yayılmasının sebebi bu. Burada herhangi bir komplo senaryosuyla yaklaşmayalım, sosyolojik bir gerçek var burada. Genç kuşağın anladığı o dili erişkinler anlayamıyor. Onlar farklı bir dille konuşuyor. Onlar bu dijital dünyanın yerlisi, ileri yaşlarda olanlar da göçmeni konumunda. Onların yakaladığı dili anlayamazsak gençleri kaybedeceğiz. Dünyanın geleceği etkilenecek. Bu ciddi bir sosyal problem, bunu görmek gerekiyor."

"Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, bununla ilgili hızlı bir şekilde rapor hazırlaması gerekiyor ki ailelerin de farkındalık oluşturmak ve çocuklara panik yaptırmadan, onların yanlış ve doğruyla ilgili bakış açılarını gözden geçirmelerini sağlaması gerekiyor. Aile bağları iyi olan bir çocuk, bu tür durumlara fazla maruz kalmıyor."