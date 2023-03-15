  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Prof. Dr. Naci Görür'den Marmara depremi açıklaması
Gündem

Prof. Dr. Naci Görür'den Marmara depremi açıklaması

Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Marmara’da depremin şiddetinin 9 olduğunu söylediniz mi?' sorusuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-03-15 19:28:00 -
Prof. Dr. Naci Görür'den Marmara depremi açıklaması

Naci Görür yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: İstek üzerine bir açıklama. Bir çok arkadaş hayretler içerisinde “Hocam siz hiç Marmara’da depremin şiddetinin 9 olduğunu söylediniz mi? ”diye soruyorlar ve benim söylediğime de inanmadıklarını söylüyorlar. Anlaşılan bu kadar uğraşımıza rağmen bazı şeyleri anlatamamışız. büyüklüğü ile şiddeti farklı şeydir. İstanbul’da 7 mertebesinde bir deprem olursa Marmara kıyılarında birçok yerde depremin şiddeti 9 olur. Eğer kıyıdan uzaklaşır ve lstrancalara giderseniz şiddet 5 veya 6’ya düşer.

Görür’den 7.4 büyüklüğünde deprem uyarısı: Apar topar deprem harekete geçti! Yedisu fayı altından çıktı!
Görür’den 7.4 büyüklüğünde deprem uyarısı: Apar topar deprem harekete geçti! Yedisu fayı altından çıktı!

Aktüel

Görür’den 7.4 büyüklüğünde deprem uyarısı: Apar topar deprem harekete geçti! Yedisu fayı altından çıktı!

Naci Görür'den 5 ile deprem uyarısı
Naci Görür'den 5 ile deprem uyarısı

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Naci Görür'den 5 ile deprem uyarısı

Naci Görür'den Kayseri açıklaması!
Naci Görür'den Kayseri açıklaması!

Yerel

Naci Görür'den Kayseri açıklaması!

Görür'den İstanbul depremi uyarısı!
Görür'den İstanbul depremi uyarısı!

Yerel

Görür'den İstanbul depremi uyarısı!

Naci Görür, depremin vurduğu bölgeyi uyardı
Naci Görür, depremin vurduğu bölgeyi uyardı

Gündem

Naci Görür, depremin vurduğu bölgeyi uyardı

Ruslardan Türkiye'ye gideceklere şaşkına çeviren uyarı: Onu görürseniz! Sakın dokunmayın
Ruslardan Türkiye'ye gideceklere şaşkına çeviren uyarı: Onu görürseniz! Sakın dokunmayın

Dünya

Ruslardan Türkiye'ye gideceklere şaşkına çeviren uyarı: Onu görürseniz! Sakın dokunmayın

Pelkas için kritik dönüş... Duyan herkes şaşkına dönecek... Onu görürseniz!
Pelkas için kritik dönüş... Duyan herkes şaşkına dönecek... Onu görürseniz!

Spor

Pelkas için kritik dönüş... Duyan herkes şaşkına dönecek... Onu görürseniz!

Naci Görür'den önemli uyarı: Yapı stoğu kadar...
Naci Görür'den önemli uyarı: Yapı stoğu kadar...

Gündem

Naci Görür'den önemli uyarı: Yapı stoğu kadar...

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23