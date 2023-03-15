Prof. Dr. Naci Görür'den Marmara depremi açıklaması

Naci Görür yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: İstek üzerine bir açıklama. Bir çok arkadaş hayretler içerisinde “Hocam siz hiç Marmara’da depremin şiddetinin 9 olduğunu söylediniz mi? ”diye soruyorlar ve benim söylediğime de inanmadıklarını söylüyorlar. Anlaşılan bu kadar uğraşımıza rağmen bazı şeyleri anlatamamışız. büyüklüğü ile şiddeti farklı şeydir. İstanbul’da 7 mertebesinde bir deprem olursa Marmara kıyılarında birçok yerde depremin şiddeti 9 olur. Eğer kıyıdan uzaklaşır ve lstrancalara giderseniz şiddet 5 veya 6’ya düşer.