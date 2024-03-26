  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Prof. Dr. Naci Görür'den deprem uyarısı
Gündem

Prof. Dr. Naci Görür'den deprem uyarısı

Yeniakit Publisher
2024-03-26 04:17:00 -
Prof. Dr. Naci Görür'den deprem uyarısı

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, bugün Muğla ve Adana'da meydana gelen depremler sonrası uyarılarda bulundu.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür bugün Muğla ve Adana'da meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremleri değerlendirdi. Görür, Acıpayam fayını işaret ederek "Daha büyük depremler üretebilir" uyarısında bulundu.

Sabah saat 05.04'te Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 4.0 şiddetinde deprem meydana geldi. Saat 13.10'da da Adana'da, merkez üssü Saimbeyli ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür iki depreme ilişkin sosyal medya hesabı X'ten değerlendirmelerde bulundu.

"Daha büyük depremler üretebilir"

Görür, Köyceğiz'deki depremle ilgili şu paylaşımda bulundu:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Arkadaşlar, bugün Karaçam-Köyceğiz/Muğla’da 4,0 deprem oldu. Bu deprem haritada görüldüğü gibi, KD-GB doğrultuda uzanan Acıpayam Fay Zonu üzerinde. Bu zon çok daha büyük deprem üretebilecek kapasitede. Sevgiyle"

Adana'daki depreme ilişkin de paylaşım yapan Naci Görür, bölgenin gerilimli olduğuna dikkat çekerek, şunları paylaştı:

"Arkadaşlar, Topallar-Saimbeyli/Adana’da 4,0 deprem oldu. Deprem Savrun Fay Zonuna yakın bir bölgede. Genelde bu bölge gerilimli. Sevgiyle"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23