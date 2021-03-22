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Ekonomi Prof. Dr. Mete Gündoğan'dan faiz uyarısı
Ekonomi

Prof. Dr. Mete Gündoğan'dan faiz uyarısı

İktisat Hareketi Başkanı Prof. Dr. Mete Gündoğan, dolardaki ani dalgalanmayı değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 22:49:00 - 2021-03-22 23:29:00
Prof. Dr. Mete Gündoğan'dan faiz uyarısı

 Yeniakit.com.tr 

İktisat Hareketi Başkanı Prof. Dr. Mete Gündoğan, dün akşam dolarda yaşanan ani artışı değerlendirdi. "Esas sorun yapısaldır. Esas sorun sistem sorunudur." diyen Prof. Gündoğan, faiz uyarısı yaptı:

'Mevcut ekonomi sisteminde çıkış yok!'

"Tabii ki operasyon yapılıyor ve biz artık 'kayıt oluşturmak' için bunları yazıyoruz. Mevcut ekonomi sisteminde çıkış yok. Bu sistemde kaldığınız müddetçe ya faiz sopasıyla ya da döviz sopasıyla (devalüasyon) yola getirileceksiniz. Enflasyon da sopa değişim bahanesi olarak kullanılıyor. Daha yeni başkan işe başlamadan devalüasyon ile yani döviz sopası ile dayak atıyorlar ki 'ortodoks ekonomi' sisteminden ayrılmasın. Tabi, Merkez’in yeni güvernörünün buna sistematik olarak vereceği bir cevap yok! Var olsa, onlar böyle bir işe cesaret edemezlerdi."

Dün akşam saatlerinde Asya Borsası'Nın açılmasından sonra dolar kuru 8,35 seviyesine yükselmişti. Dolar günü 7,77 seviyesinde kapattı.

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